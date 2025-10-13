edición general
Las nuevas guerras del opio digital

Un sedante algorítmico, producido en imperios posnacionales y distribuido por todo el mundo, está adormeciendo a Europa. Es una pesadilla —pero aún no es demasiado tarde para despertar—.

capitan__nemo #1 capitan__nemo *
El nuevo opio del pueblo, el fentanilo digital, millones de veces mas potente que el opio.  media
