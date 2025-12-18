edición general
La nueva estrategia de seguridad nacional: Estados Unidos se desnuda(y el mundo tirita) (análisis)

Son muchos los comentarios que en estas semanas se vienen produciendo desde la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) estadounidense (2025-National-Security-Strategy.pdf). No todos ellos demasiado profundos ni puestos en contexto histórico comparativo. Vamos a ver si podemos analizar con concreción al menos algunos de los puntos más significativos de esta nueva estrategia, que resultan de vital importancia para el resto del mundo.

