Nueva deserción de un soldado ucraniano del contingente que se entrena en la provincia de Cádiz

Un soldado del contingente ucraniano que se entrena en la provincia de Cádiz desertó el pasado sábado, en San Fernando, donde había llegado hace algunos días junto a otros 12 compañeros. No es la primera vez que ocurre un hecho similar, si bien hasta ahora todas las fugas se habían producido en la Sierra del Retín, adonde decenas de reclutas fueron enviados para recibir formación militar de cara a defender su territorio de la invasión rusa. En esta ocasión la novedad es que que el desertor pertenece al al cuerpo de elite del ejército de Ucrania
| etiquetas: nueva deserción , soldado , ucraniano , cádiz
Hasta que su familia empiece a mirarle diferente, hasta que sus amigos le miren diferente y hasta que su futuro en Ucrania sea diferente
Sensata y viva.
Su familia (si son gente normal) se alegrará de que no muera y los amigos, pues que cambie de amigos porque esos no le convienen.
No solo a los ucranianos, sino a sus propios ciudadanos y soldados que llevan años muriendo por invadir otro país
as.com/actualidad/politica/revelan-el-numero-de-personas-que-ha-huido-
Huidos de Rusia, para no ir a una guerra injusta
Ya veo, ya.
Si el desertor fuera ruso diría lo mismo.
No soy prorruso ni otanejo. Estoy fuera del jueguecito ese que os traéis por aquí algunos.
Mi posición es firme: que vaya Rita a la guerra. Y si Rita no puede, que vayan los hijos de los ricos y defiendan los intereses de sus papis.
¿Te vale con eso? Que intuyo que era lo que querías saber.
No me vale con eso, no. Es derecho de cualquier país y ciudadano resistirse al fascismo
Búscate a otro.
Tienes la suerte de vivir en una zona europea donde no vamos invadiendo países
youtu.be/0PQfFmFjtW0?si=eZA1l59VIch2XKwh
"No me tires tiritos en el pecho,
no me tires tiritos en el pecho,
no me tires tiritos en el pecho,
tíratelos tu en el culo que ya tiene el boquete hecho."
3 años y pico de cagada especial, se dice pronto
Si fuesen tan efectivos y fuesen al frente ucranianos estaban en las puestas de Moscu mañana mismo.
Y que dicen que "por los cojones".
Por cierto, no es "uno" es "otro".
¿O es aquello del "hasta el ultimo ucraniano" y luego ya si eso que se pare la guerra?
Si acaso eso os lo dejo a vosotros.
"Y si hay una guerra y no va nadie? "
Buena suerte al muchacho. Todos deberían hacer lo mismo
No se que tiene de sensacionalista constatar que deserto una persona.
Creo que los admin @Eirene deberían controlar estos votos cuasi coordinados