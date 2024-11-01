edición general
Nueva deserción de un soldado ucraniano del contingente que se entrena en la provincia de Cádiz

Un soldado del contingente ucraniano que se entrena en la provincia de Cádiz desertó el pasado sábado, en San Fernando, donde había llegado hace algunos días junto a otros 12 compañeros. No es la primera vez que ocurre un hecho similar, si bien hasta ahora todas las fugas se habían producido en la Sierra del Retín, adonde decenas de reclutas fueron enviados para recibir formación militar de cara a defender su territorio de la invasión rusa. En esta ocasión la novedad es que que el desertor pertenece al al cuerpo de elite del ejército de Ucrania

Wachoski #1 Wachoski
Vamos,... Un chaval, llega a Cádiz y dice: hasta aquí,... Que combata zelenski y Putin,... Suerte chaval!!
14 K 152
EldelaPepi #2 EldelaPepi
Lo que haría cualquier persona sensata.
8 K 115
ElenaCoures1 #11 ElenaCoures1
#2 Sensata posiblmenente
Hasta que su familia empiece a mirarle diferente, hasta que sus amigos le miren diferente y hasta que su futuro en Ucrania sea diferente
2 K 30
JuanCarVen #13 JuanCarVen *
#11 Todo ciudadano ucraniano con buena cartera apareció hace casi 3 años por Europa Occidental. Eso de morir por un país es del siglo XIX. Ha tomado la mejor oportunidad que ha tenido, bravo por él.
6 K 64
EldelaPepi #14 EldelaPepi
#11
Sensata y viva.
Su familia (si son gente normal) se alegrará de que no muera y los amigos, pues que cambie de amigos porque esos no le convienen. :-)
3 K 47
ElenaCoures1 #18 ElenaCoures1
#14 Pues ya ves el daño que hace la guerra de invasión del fascista y criminal Putin
No solo a los ucranianos, sino a sus propios ciudadanos y soldados que llevan años muriendo por invadir otro país
as.com/actualidad/politica/revelan-el-numero-de-personas-que-ha-huido-
Huidos de Rusia, para no ir a una guerra injusta
1 K 19
EldelaPepi #27 EldelaPepi
#18
Ya veo, ya.
Si el desertor fuera ruso diría lo mismo.

No soy prorruso ni otanejo. Estoy fuera del jueguecito ese que os traéis por aquí algunos.
Mi posición es firme: que vaya Rita a la guerra. Y si Rita no puede, que vayan los hijos de los ricos y defiendan los intereses de sus papis.

¿Te vale con eso? Que intuyo que era lo que querías saber.
1 K 25
ElenaCoures1 #29 ElenaCoures1 *
#27 Eso mismo, que La República no se hubiera defendido de Franco, y nos habríamos ahorrado...
No me vale con eso, no. Es derecho de cualquier país y ciudadano resistirse al fascismo
1 K 19
EldelaPepi #30 EldelaPepi
#29
Búscate a otro.
0 K 13
ElenaCoures1 #31 ElenaCoures1
#30 Te entiendo
Tienes la suerte de vivir en una zona europea donde no vamos invadiendo países
0 K 7
Pacofrutos #21 Pacofrutos *
#9 #7 #11
youtu.be/0PQfFmFjtW0?si=eZA1l59VIch2XKwh
"No me tires tiritos en el pecho,
no me tires tiritos en el pecho,
no me tires tiritos en el pecho,
tíratelos tu en el culo que ya tiene el boquete hecho."
3 K 46
EsanZerbait #32 EsanZerbait
#11 Cuando decíais lo de hasta el último ucraniano, iba en serio por lo que parece
0 K 10
ElenaCoures1 #33 ElenaCoures1
#32 Cuando la propaganda rusa decía "hasta el último ucraniano" se refería a "hasta el último ruso" más bien :troll:
3 años y pico de cagada especial, se dice pronto
0 K 7
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
Hostia, 2 negativos en 3 minutos.

Si fuesen tan efectivos y fuesen al frente ucranianos estaban en las puestas de Moscu mañana mismo.

:troll:
4 K 57
mikhailkalinin #7 mikhailkalinin
#3 Es que es una irrelevancia magnificada para hacer pensar que la moral de Ucrania se quiebra. Es claramente sensacionalista.
1 K 21
Atusateelpelo #12 Atusateelpelo *
#7 Es la realidad de unos soldados que saben que van al matadero mientras la elite de su pais ha salido corriendo con el visto bueno del mismo Gobierno que los sacrifica a ellos.

Y que dicen que "por los cojones".

Por cierto, no es "uno" es "otro".
2 K 36
mikhailkalinin #16 mikhailkalinin
#12 Y ya está. En todas las guerras pasa, jóvenes inteligentes que cuando piden, huyen, Si todos los jóvenes lo hiciéramos, se acabarían las guerras..
0 K 9
Atusateelpelo #17 Atusateelpelo
#16 Pues ya sabes. No se que haces perdiendo el tiempo escribiendo en MNM pudiendo estar en el frente ucraniano defendiendo a Europa de Rusia...

¿O es aquello del "hasta el ultimo ucraniano" y luego ya si eso que se pare la guerra?
0 K 17
mikhailkalinin #25 mikhailkalinin
#17 Hacer una cosa sensata, amigo mío, eso es lo que hago. Si quieres una locura, vayamos con todo: Tu y yo, en Pokrovsk, duelo singular. Elige arma y condiciones, como el número de pasos de separación.Te envío a mis padrinos.El que gane el duelo, gana la guerra. :-|
0 K 9
Atusateelpelo #26 Atusateelpelo *
#25 A mi no se me ha perdido nada ni con los ucranianos ni con los rusos. Como si se matan todos esos eslavos cabezarrapadas nazis.

Si acaso eso os lo dejo a vosotros.
0 K 17
#23 anamabel
#7 La moral de Ucrania ya se quebró cuando les robaron las elecciones en 2014. Hoy sólo queda gente intentando huir en cuanto puede.
0 K 7
mikhailkalinin #28 mikhailkalinin *
#23 Bullshit, el experto de lejos en fakear elecciones es Putin.
1 K 21
Pacman #10 Pacman
Como dijo aquel

"Y si hay una guerra y no va nadie? "

Buena suerte al muchacho. Todos deberían hacer lo mismo
4 K 51
Kasterot #5 Kasterot
He visto un par de votos negativos (sensacionalista).
No se que tiene de sensacionalista constatar que deserto una persona.
Creo que los admin @Eirene deberían controlar estos votos cuasi coordinados
3 K 39
#22 anamabel
Si ha desertado es precisamente porque en Ucrania no tenía futuro. Era ser carne de cañón de la OTAN o huír.
1 K 19
#15 pascuaI
#9 No te preocupes, no es que me sienta ofendido por lo que un saco de mierda del tres al cuarto pueda escribir aquí. Lo importante es ver el nivel de los argumentos que tiene cada uno en la discusión :-)
1 K 19
mikhailkalinin #19 mikhailkalinin
#15 Pues tus argumentos parecen los de un asno con la ameba comecerebros. Son rebuznos que escupen tejido cerebral excitado por el ser más ancestralmente saprófito de la historia de la tierra. Tus tutores legales nunca debieron dejarte acceder a la palabra argumento como forma de discutir entre la gente decente y honesta y que tú prostituyes para manipular. Hay cosas que se heredan del padre, y otras de la madre. Y no se sabe cuál de quien.
0 K 9
reithor #20 reithor
"no ha desertado, se ha ido de black ops a Marbella contra oligarcas enemigos"
0 K 11
mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
El, que puede y no va a tener consecuencias irreversibles. Los Norcos no pueden, sufre las consecuencias toda su estirpe.
0 K 9
#8 pascuaI
#4 Me encanta que para defender a Ucrania y su gobierno criminal ya tengamos que compararla con Corea del Norte :-D
1 K 20
mikhailkalinin #9 mikhailkalinin
#8 No quiero que me baneen, así que me ahorraré un comentario sobre el oficio de tu madre.
6 K -34
#24 anamabel
Si ha desertado es precisamente porque en Ucrania no tenía futuro. Era ser carne de cañón de la OTAN o huír.
0 K 7
#6 endy
"Que se entrena", ni que hubiera venido para hacer unas dominadas
0 K 7

