Nueva deserción de un soldado ucraniano del contingente que se entrena en la provincia de Cádiz

Un soldado del contingente ucraniano que se entrena en la provincia de Cádiz desertó el pasado sábado, en San Fernando, donde había llegado hace algunos días junto a otros 12 compañeros. No es la primera vez que ocurre un hecho similar, si bien hasta ahora todas las fugas se habían producido en la Sierra del Retín, adonde decenas de reclutas fueron enviados para recibir formación militar de cara a defender su territorio de la invasión rusa. En esta ocasión la novedad es que que el desertor pertenece al al cuerpo de elite del ejército de Ucrania