Una nueva cantera romana de piedra ostionera usada para construir los edificios de Gades sale a la luz en la Alameda

Para levantar los majestuosos edificios del Gades romano fue necesaria una enorme cantidad de piedra. Su teatro romano, anfiteatro, su foro, hogares, espacios y edificios públicos... requirieron mucha de esta materia prima que en buena parte se extraía en la propia ciudad, de sus propias canteras. El último hallazgo ha tenido lugar en los trabajos arqueológicos recientes en un solar de la Alameda junto al actual Balandro, donde se ha documentado a una cota de 5 metros de profundidad un nuevo frente de cantera de época alto imperial.