La nueva aplicación de video social de OpenAI te permitirá hacer deepfakes de tus amigos [en]

OpenAI tiene una nueva versión del generador de video Sora AI que lanzó a finales del año pasado, y llega hoy junto con una nueva aplicación de video social, también llamada Sora, para iPhones. La aplicación, actualmente solo por invitación, se parece a TikTok con un feed de videos por los que puedes pasar. Pero en lugar de animar a la gente a unir duetos, te pide que grabes videos cortos que cualquiera puede convertir en nuevos deepfakes generados por IA, con tu consentimiento.