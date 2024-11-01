edición general
La nueva aplicación de video social de OpenAI te permitirá hacer deepfakes de tus amigos [en]

OpenAI tiene una nueva versión del generador de video Sora AI que lanzó a finales del año pasado, y llega hoy junto con una nueva aplicación de video social, también llamada Sora, para iPhones. La aplicación, actualmente solo por invitación, se parece a TikTok con un feed de videos por los que puedes pasar. Pero en lugar de animar a la gente a unir duetos, te pide que grabes videos cortos que cualquiera puede convertir en nuevos deepfakes generados por IA, con tu consentimiento.

enochmm
Lo del derecho a la propia imagen ya si eso otro día.
Gadfly
El mundo del porno va a dar un vuelco espectacular de aquí a unos años
