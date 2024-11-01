Nueva agresión a otra enfermera del Hospital Materno de Málaga: "Esto no se frena"

El domingo fue una agresión a una enfermera de la cuarta planta y el lunes, a otra de la sexta. En días consecutivos, dos profesionales han sufrido ataques verbales por parte de familiares de niños ingresados en el Materno de Málaga. El segundo caso, el del pasado 25 de agosto, ocurrió en el área de Infecciosos de Pediatría, según ha denunciado el Sindicato de Enfermería (Satse). Los hechos han trascendido después de que se conociera que la jornada anteior, el 24, una enfermera de Oncología Pediátrica incluso fue amenazada de muerte. La nueva