Nueva agresión a otra enfermera del Hospital Materno de Málaga: "Esto no se frena"

Nueva agresión a otra enfermera del Hospital Materno de Málaga: "Esto no se frena"

El domingo fue una agresión a una enfermera de la cuarta planta y el lunes, a otra de la sexta. En días consecutivos, dos profesionales han sufrido ataques verbales por parte de familiares de niños ingresados en el Materno de Málaga. El segundo caso, el del pasado 25 de agosto, ocurrió en el área de Infecciosos de Pediatría, según ha denunciado el Sindicato de Enfermería (Satse). Los hechos han trascendido después de que se conociera que la jornada anteior, el 24, una enfermera de Oncología Pediátrica incluso fue amenazada de muerte. La nueva

#1 Katos
Ni nunca se va a frenar.
Hay que juzgar y meter en cárcel. Si agrede a una sanitario profesor, es como si agredieses a una figura de autoridad.

Cárcel, multa. Y fin.

No hay forma de ponerle medio definitivo pero si de limitar las agresiones. Como los accidentes de tráfico, la violencia en pareja, asesinatos de niños, cortes de cuchillo, suicidios etc...
mosfet #2 mosfet
#1 Me parece increíble que un paciente o sus familiares agredan al personal médico que les está atendiendo, a mí ya me costaría el poner una simple reclamación...
Raziel_2 #3 Raziel_2
#2 Porque hay mucha gente que se cree mas lista que los médicos/as y enfermeros/as.

A veces porque el personal va quemado
hasta decir basta y se les echa la culpa a ellos y no a quien tiene que gestionar. Al enfermero/a, medico/a se le puede insultar a la cara y al politico de turno, no.

Otras veces es la frustracion de las enfermedades, que puede superar a cualquiera.

De todas formas, estan ahí para ayudar, el día que no estén, muchos se echaran las manos a la cabeza porque no han sabido apreciar lo que tenemos.
mosfet #5 mosfet
#3 Exacto, realmente toda esta gente, el día que la sanidad empeore, que seguro que lo hará, ¿que harán, se liarán a tiros?, lo que tienen que hacer es usar su voto en las urnas para que haya más pasta en la sanidad.
#10 dasu
#3 A ver, que han dicho "familiares".
Aguarrás #4 Aguarrás
#2 Si no tienes moral ni educación, tampoco filtros.
Nos diferencia a la personas de las bestias. Con perdón de las pobres bestias, más agradecidas y coherentes que esta gentuza. ¬¬
Sandman #6 Sandman
#2 Mi compañero de piso es técnico de emergencias y a veces me va contando historias de sus avisos. Alguna vez ha tenido que ir a asistir a algún patriarca de cierto tipo de familia y, al llegar a la casa, darse cuenta de que el señor estaba más que muerto y no se podía hacer nada. Con una mirada rápida a sus compañeros sabe perfectamente cuál es el protocolo: Hacer como que intentan reanimarlo y meterlo lo más rápido posible en la ambulancia y salir de allí, ante el temor de que les muelan a palos.
mosfet #7 mosfet
#6 Mademia, menudo percal.
Postmeteo #8 Postmeteo
#6 Y avisar desde la ambulancia a las fuerzas de seguridad para que haya una patrulla esperando en la urgencia para cuando certifiquen la muerte
#9 mcfgdbbn3 *
¿Pedimos letras como en la Ruleta de la Suerte? Pido una... Nooo... que me metéis el golpe (strike). :-D

Más allá de letras, en España hay un problema de que ciertas culturas (no entro en etnias, solo la cultura) se las consiente todo y luego eso deriva en casos como estos. Hay personas que no respetan a las otras personas que no forman parte de esa cultura.

#1: Y retirada de la custodia de los menores. Unos padres violentos no están capacitados para educar a un menor.
masde120 #11 masde120
Desde luego hay que proteger a los sanitarios pero no pongamos los ataques verbales en el mismo saco que otros tipos de agresión bajo el riesgo de que luego no se actue en los casos serios.
