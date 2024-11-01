Nueva agresión a otra enfermera del Hospital Materno de Málaga: "Esto no se frena"

El domingo fue una agresión a una enfermera de la cuarta planta y el lunes, a otra de la sexta. En días consecutivos, dos profesionales han sufrido ataques verbales por parte de familiares de niños ingresados en el Materno de Málaga. El segundo caso, el del pasado 25 de agosto, ocurrió en el área de Infecciosos de Pediatría, según ha denunciado el Sindicato de Enfermería (Satse). Los hechos han trascendido después de que se conociera que la jornada anteior, el 24, una enfermera de Oncología Pediátrica incluso fue amenazada de muerte. La nueva
Hay que juzgar y meter en cárcel. Si agrede a una sanitario profesor, es como si agredieses a una figura de autoridad.
Cárcel, multa. Y fin.
No hay forma de ponerle medio definitivo pero si de limitar las agresiones. Como los accidentes de tráfico, la violencia en pareja, asesinatos de niños, cortes de cuchillo, suicidios etc...
A veces porque el personal va quemado
hasta decir basta y se les echa la culpa a ellos y no a quien tiene que gestionar. Al enfermero/a, medico/a se le puede insultar a la cara y al politico de turno, no.
Otras veces es la frustracion de las enfermedades, que puede superar a cualquiera.
De todas formas, estan ahí para ayudar, el día que no estén, muchos se echaran las manos a la cabeza porque no han sabido apreciar lo que tenemos.
Nos diferencia a la personas de las bestias. Con perdón de las pobres bestias, más agradecidas y coherentes que esta gentuza.
Más allá de letras, en España hay un problema de que ciertas culturas (no entro en etnias, solo la cultura) se las consiente todo y luego eso deriva en casos como estos. Hay personas que no respetan a las otras personas que no forman parte de esa cultura.
#1: Y retirada de la custodia de los menores. Unos padres violentos no están capacitados para educar a un menor.