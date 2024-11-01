Nuestros mapas de asesinatos medievales revelan la sorprendente geografía de la violencia en las ciudades inglesas del siglo XIV (ENG)

En el Londres, York y Oxford del siglo XIV, la violencia letal se concentraba en un pequeño número de puntos calientes, a menudo de no más de 200 o 300 metros de longitud. Al igual que en las ciudades modernas, la delincuencia no se repartía uniformemente, sino que se concentraba en ciertas calles e intersecciones donde convergían personas, bienes y estatus. La sorprendente diferencia radica en que, en la Edad Media, las zonas más concurridas y adineradas solían ser las más peligrosas.