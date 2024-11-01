La enorme división de computación en la nube de Amazon sufrió, según se informa, al menos dos interrupciones causadas por sus propias herramientas de inteligencia artificial, lo que plantea dudas sobre la adopción de la IA por parte de la empresa mientras despide a empleados humanos. Una interrupción de 13 horas en las operaciones de Amazon Web Services (AWS) en diciembre fue provocada por un agente de IA, Kiro, que decidió de forma autónoma «eliminar y luego recrear» una parte de su entorno, según informó el Financial Times.
| etiquetas: ia , aws , kiro , caida , servicio
«A raíz de estos acontecimientos, implementamos numerosas medidas de seguridad adicionales, incluida la revisión por pares obligatoria para el acceso a producción. Kiro pone a los desarrolladores al mando: los usuarios deben configurar qué acciones puede realizar Kiro y, por defecto, Kiro solicita autorización antes de llevar a cabo cualquier acción».
La culpa es de esos estúpidos humanos. Trozos de carne que cobran un salario y no se dieron cuenta que el bot quería tirar el servicio.