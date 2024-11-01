La nube de Amazon 'sufrió dos interrupciones causadas por herramientas de IA el año pasado' [eng]

La enorme división de computación en la nube de Amazon sufrió, según se informa, al menos dos interrupciones causadas por sus propias herramientas de inteligencia artificial, lo que plantea dudas sobre la adopción de la IA por parte de la empresa mientras despide a empleados humanos. Una interrupción de 13 horas en las operaciones de Amazon Web Services (AWS) en diciembre fue provocada por un agente de IA, Kiro, que decidió de forma autónoma «eliminar y luego recrear» una parte de su entorno, según informó el Financial Times.