Novo Nordisk elimina el teletrabajo a partir de enero

La farmacéutica danesa Novo Nordisk ha decidido suprimir la posibilidad de que sus empleados trabajen desde casa, según se desprende de un memorándum interno de la compañía citado por varios medios de comunicación. La nueva política entrará en vigor a partir del 1 de enero y exige que los empleados acudan presencialmente a la oficina los cinco días de la semana. Sin embargo, se mantiene cierta flexibilidad, ya que podrán establecerse acuerdos individuales entre jefes y empleados.