Novo Nordisk elimina el teletrabajo a partir de enero

La farmacéutica danesa Novo Nordisk ha decidido suprimir la posibilidad de que sus empleados trabajen desde casa, según se desprende de un memorándum interno de la compañía citado por varios medios de comunicación. La nueva política entrará en vigor a partir del 1 de enero y exige que los empleados acudan presencialmente a la oficina los cinco días de la semana. Sin embargo, se mantiene cierta flexibilidad, ya que podrán establecerse acuerdos individuales entre jefes y empleados.

#1 CrudaVerdad
Titular honesto: "Novo Nordisk empieza una ronda de despidos y para pagar menos indemnizaciones usa el truco rastrero de eliminar el teletrabajo"
#4 Jacusse
#1 exacto.
Asimismov #8 Asimismov
#4 pues vota positivo a #1
¡Leches!
Unregistered #6 Unregistered
#1 Eso es a mayores del despido de 9.000 empleados que anunciaron la semana pasada:

Novo Nordisk despedirá a 9.000 empleados, el 11% de la plantilla, ante el aumento de la competencia en los tratamientos de obesidad

cincodias.elpais.com/companias/2025-09-10/novo-nordisk-despedira-a-900
Torrezzno #10 Torrezzno
#6 será la segunda tanda
elTieso #3 elTieso
Enésima estrategia de una empresa intentando que la gente se vaya voluntaria y sin tener que pagarles el despido.
#11 Jacusse
#3 funcionará?
#2 gutt *
estos se han creído que son funcionarios blindados...
#7 slender_1 *
Ya van quedando menos empresas con teletrabajo.

Toca volver a Mordor ahora que funciona genial el metro.
MrBorji #9 MrBorji
Cómo dolerá a Novo Nordisk que sus empleados se vayan a la competencia...
#12 Jacusse
#9 supongo que son conscientes de que eso tendrá un costo. El teletrabajo atrae talento.
#5 Sovietico
Los sindicatos están para algo más que recibir subvenciones, digo yo.
