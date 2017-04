Después de tres años de trabajo, C++17 ha sido finalmente estandarizado. Esta nueva versión de C++ incorpora y elimina elementos del lenguaje con el fin de ponerlo al día y convertirlo en un lenguaje moderno y eficaz. El comité ISO de C++ se ha tomado muy en serio su labor, C++11 supuso este cambio de mentalidad, que se ha mantenido en C++14 y ahora en C++17, la última versión de C++.