Noticias | Nacional La IA impulsa miles de despidos a nivel mundial con un impacto también en España

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) ha abierto en 2026 una nueva fase de despidos a nivel mundial, con empresas como Amazon, Meta, Oracle o Microsoft, en un patrón que se repite en otros sectores, como el de la consultoría, donde esta misma semana se han anunciado despidos masivos en España. La IA requiere ingentes inversiones que las empresas están afrontando en un contexto de reducción de costes para poder financiarlas.