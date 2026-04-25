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Noticias | Nacional La IA impulsa miles de despidos a nivel mundial con un impacto también en España

Noticias | Nacional La IA impulsa miles de despidos a nivel mundial con un impacto también en España

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) ha abierto en 2026 una nueva fase de despidos a nivel mundial, con empresas como Amazon, Meta, Oracle o Microsoft, en un patrón que se repite en otros sectores, como el de la consultoría, donde esta misma semana se han anunciado despidos masivos en España. La IA requiere ingentes inversiones que las empresas están afrontando en un contexto de reducción de costes para poder financiarlas.

| etiquetas: ia , impulsa , miles , despidos , impacto , españa , tambien
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7 comentarios
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Herumel #6 Herumel *
#4 Su solución es otra, no tocar el status quo, para eso quieren las guerras, para que la gente sobrante no se les venga encima.
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josde #3 josde *
#2 Normal cubren puestos de despedidos con la IA, aunque sea mentira es una buena excusa para despedir.
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Asimismov #7 Asimismov
#3 soy más que positivista y considero que con la IA se puede aumentar la productividad de los empleados facilitando las capacidades de las empresas. Despedir trabajadores formados o facilitárselos a la competencia no me parece una estragia digna de encomio.
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#1 Suleiman
Una excusa más.
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Asimismov #2 Asimismov
#1 la escusa más de moda.
La IA no despide a nadie, son los empresarios quienes despiden por motivos espurios y presumen de IA.
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rojo_separatista #4 rojo_separatista
#1, #2, es normal que la tecnología permita hacer más con menos. Lo que deberíamos es reclamar una mejor forma de repartir el trabajo y la riqueza, no negar que la máquina de vapor existe.
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mosfet #5 mosfet
A veces pienso en que un nuevo evento carrington nos volvería más humanos.
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menéame