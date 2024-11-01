edición general
3 meneos
22 clics

"Si nos quitan las verbenas muchas fallas podrían desaparecer"

Las fallas del corazón de València advierten de que la restricción pondría en riesgo su sostenibilidad económica

| etiquetas: verbenas , fallas , corazón , valencia , restricción
2 1 0 K 24 ocio
sin comentarios
2 1 0 K 24 ocio

menéame