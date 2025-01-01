Nos estamos quedando sin playas en el planeta. Y no nos damos cuenta porque las están rellenando a un precio indecente

La disyuntiva entre gastar cada vez más para contener al mar o ceder terreno a la naturaleza marcará el futuro de gran parte de las costas habitadas. Hay algo mucho peor que la aparición de algas o materia fecal en las playas. Incluso por encima del “robo” sistemático que se está haciendo en las costas para poder seguir levantando ladrillo, hay una realidad silenciosa cuyo final es un escenario donde, directamente, nos quedamos sin playas en el planeta. Ese proceso no solo está ocurriendo, nos estamos gastando una fortuna para nada.