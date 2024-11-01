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Nos dominan con el engaño

Nos dominan con el engaño

Nos engañan con la mentira, el engaño, más que con la fuerza; la frase es de Simón Bolívar. Espero que el desenfoque de la cuestión no nos desvíe de lo fundamental: defender la democracia.

| etiquetas: ultraderecha
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1 comentarios
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Autarca #1 Autarca
Que democracia???

Me engaña con el engaño
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menéame