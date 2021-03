Noruega prepara la despenalización generalizada del consumo y posesión de drogas

La reforma impone límites a la posesión de drogas para evitar que se fomente el tráfico. Así, una persona no podrá tener más de 2 gramos de heroína, cocaína o anfetaminas, no se trata de legalizar la posesión de drogas sino de despenalizarla. La Policía puede seguir buscando droga y puede decomisarla, lo que no puede es detener y enviar ante un juez a quien tenga una cantidad que no supere lo permitido. En caso de tratarse de menores de edad, los policías deberán ponerse en contacto con sus padres sea cual sea la cantidad que llevara.