edición general
15 meneos
24 clics
Afra Blanco: "El PP, cada vez que gestiona una crisis, ataca a los profesionales para sacarse responsabilidades de encima"

Afra Blanco: "El PP, cada vez que gestiona una crisis, ataca a los profesionales para sacarse responsabilidades de encima"  

En este sentido, recuerda crisis como la DANA de Valencia, el caso del virus ébola o el propio 11M.

| etiquetas: pp , mentira , responsabilidades , afra blanco
12 3 2 K 170 politica
2 comentarios
12 3 2 K 170 politica
Thornton #1 Thornton
Y echan la culpa a Sánchez, a ETA, a Bildu y a los ocupas.
4 K 82
talkesi #2 talkesi
Pero aún así,ganan votos q es lo q cuenta
1 K 21

menéame