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Norris y Piastri no quieren que Verstappen se marche de la F1: "Sería una gran pérdida"

Los dos pilotos de McLaren animan al neerlandés a quedarse en la categoría, y alaban al piloto de Red Bull: "Es un placer competir contra él"

| etiquetas: formula 1 , motor
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#1 Sammy_Jankis
Pastis y Buenri
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