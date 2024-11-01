Nordin Workout, el influencer que pasó tres meses en la cárcel por una acusación falsa de yihadismo: "Fue islamofobia estructural"

Este influencer con más de medio millón de seguidores en Youtube ha estado más de tres meses en prisión por un delito inexistente. Además de relatar su experiencia en régimen de aislamiento, reclama programas de desradicalización reales independientemente del credo o la ideología
otro ni de izquierda ni de derechas
1) Sí, todo el caso es islamofobia estructural. En eso poca discusión... y miedo da.
2) Hay un trato diferenciado según el tipo de radicalismo, siendo el facha permitido y el yihadista perseguido. Siendo los dos muy peligrosos.
#2 Lo que hay tiene nombre, se llama Islamofobia. Con el Cayetano del aguilucho en el trapo no se comenten errores..
Yo más que un error veo un por mis cojones morenos.