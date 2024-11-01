edición general
Nordin Workout, el influencer que pasó tres meses en la cárcel por una acusación falsa de yihadismo: "Fue islamofobia estructural"

Este influencer con más de medio millón de seguidores en Youtube ha estado más de tres meses en prisión por un delito inexistente. Además de relatar su experiencia en régimen de aislamiento, reclama programas de desradicalización reales independientemente del credo o la ideología

Torrezzno #1 Torrezzno *
"desradicalización reales independientemente del credo o la ideología"

otro ni de izquierda ni de derechas xD
TipejoGuti #3 TipejoGuti *
#1 Pues me ha parecido un tío super sensato, no ha dicho nada de eso. Lo que deja claro es:
1) Sí, todo el caso es islamofobia estructural. En eso poca discusión... y miedo da.
2) Hay un trato diferenciado según el tipo de radicalismo, siendo el facha permitido y el yihadista perseguido. Siendo los dos muy peligrosos.
#2 Lo que hay tiene nombre, se llama Islamofobia. Con el Cayetano del aguilucho en el trapo no se comenten errores..
AntiTankie #2 AntiTankie
A veces se cometen errores, pero es lo que hay.
riz #4 riz
#2 Lo único que había en esos discos duros eran cientos de vídeos en bruto. No encontraron nada por lo que pudieran acusarme, y aun así me encerraron, sin ningún riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reiteración del delito, porque no tengo antecedentes penales.

Yo más que un error veo un por mis cojones morenos.
