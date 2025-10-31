edición general
10 meneos
36 clics
Un nonagenario gana en el Supremo la batalla para volver a su hogar tras haber sido expulsado por su hijo

Un nonagenario gana en el Supremo la batalla para volver a su hogar tras haber sido expulsado por su hijo

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que pone fin a un conflicto familiar que se prolongaba desde hace dos años y medio en Oviedo. El Alto Tribunal ha ordenado el desalojo del hijo de un matrimonio nonagenario, al estimar el recurso de casación interpuesto por el padre, de 93 años, que fue expulsado de su propio domicilio tras sufrir denuncias falsas y una situación de acoso continuado por parte del descendiente. La resolución, fechada el 13 de octubre de 2025, revoca una sentencia anterior de la Audiencia Provincial.

| etiquetas: supremo , padre , hijo , sentencia
8 2 0 K 145 actualidad
4 comentarios
8 2 0 K 145 actualidad
xyria #1 xyria
Me quedo sin palabras con la vileza de algunos para con sus propios padres.
3 K 47
#2 Katos
#1 es increíble
2 K 27
#4 laruladelnorte
Durante el proceso se acreditó que el hijo y otro hermano intentaron aprovecharse del patrimonio de los padres mediante poderes notariales firmados por la madre en una fase avanzada de su enfermedad. Los informes médicos confirmaron que la mujer no comprendía plenamente lo que firmaba, lo que reforzó la tesis del padre de que su hijo actuaba movido por un interés económico y no por razones de cuidado familiar.
El fallo judicial también menciona que en el atestado policial levantado por los

…   » ver todo el comentario
1 K 17
#3 Katos
una denuncia falsa de agresión sexual interpuesta por su propio hijo contra él. Si bien dicha denuncia fue archivada por el juzgado, provocó que el anciano se viera obligado a abandonar la vivienda y refugiarse en casa de una hija. Desde entonces, no había podido regresar a su hogar debido a la oposición violenta del hijo, que permanecía en el inmueble sin título legal ni derecho de ocupación.

Alucinante
1 K 16

menéame