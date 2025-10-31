Un nonagenario gana en el Supremo la batalla para volver a su hogar tras haber sido expulsado por su hijo

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que pone fin a un conflicto familiar que se prolongaba desde hace dos años y medio en Oviedo. El Alto Tribunal ha ordenado el desalojo del hijo de un matrimonio nonagenario, al estimar el recurso de casación interpuesto por el padre, de 93 años, que fue expulsado de su propio domicilio tras sufrir denuncias falsas y una situación de acoso continuado por parte del descendiente. La resolución, fechada el 13 de octubre de 2025, revoca una sentencia anterior de la Audiencia Provincial.