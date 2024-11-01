El noma, una infección ligada a la pobreza aflora en Mozambique

Han documentado por primera vez casos de esta enfermedad oral devastadora en el país africano. Afecta sobre todo a niños y niñas en situación de pobreza extrema y su detección confirma que allí donde hay carencias y malnutrición probablemente hay noma...una infección oral que destruye rápidamente los tejidos de la cara y puede ser mortal en cuestión de semanas si no se trata. La tasa de mortalidad alcanza el 90 %. Quienes sobreviven arrastran de por vida secuelas físicas funcionales y sociales que generan un fuerte estigma.