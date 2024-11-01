edición general
1 meneos
7 clics

Noche fría en la Comunidad Valenciana con mínimas que han llegado a -8'5 grados en Bocairent

Primer adelanto del invierno en pleno otoño, con frío generalizado en la Comunidad Valenciana, una masa de aire ha forzado la bajada de temperaturas y ha traído las primeras nevadas.

| etiquetas: valencia , frio , invierno
1 0 0 K 20 actualidad
3 comentarios
1 0 0 K 20 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Quejarse en redes del frío, nevadas y tal para que la gente lo vea, no venga y bajen precios.
0 K 20
Supercinexin #2 Supercinexin
No está mal que después de los ocho meses de verano que llevaban en Valencia empiece un poquito de normalidad climática, que ya estamos a finales de Noviembre.
0 K 18
RoterHahn #3 RoterHahn *
#_1
No te pases de frenada, que igual a vuestros queridos politicos les da por construir estaciones de esqui. :shit:
0 K 13

menéame