Noche fría en la Comunidad Valenciana con mínimas que han llegado a -8'5 grados en Bocairent
Primer adelanto del invierno en pleno otoño, con frío generalizado en la Comunidad Valenciana, una masa de aire ha forzado la bajada de temperaturas y ha traído las primeras nevadas.
3 comentarios
#1
NPCMeneaMePersigue
Quejarse en redes del frío, nevadas y tal para que la gente lo vea, no venga y bajen precios.
0
K
20
#2
Supercinexin
No está mal que después de los ocho meses de verano que llevaban en Valencia empiece un poquito de normalidad climática, que ya estamos a finales de Noviembre.
0
K
18
#3
RoterHahn
*
#_1
No te pases de frenada, que igual a vuestros queridos politicos les da por construir estaciones de esqui.
0
K
13
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
No te pases de frenada, que igual a vuestros queridos politicos les da por construir estaciones de esqui.