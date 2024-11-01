El Nobel Joseph Stiglitz pide "repensar economía e instituciones democráticas" recuperando "cooperación y solidaridad"

En su intervención, Stiglitz ha analizado las múltiples crisis que atraviesa el mundo -climática, democrática, social y económica- y ha subrayado el "agotamiento del modelo neoliberal que ha dominado las últimas décadas".En esa línea, ha propuesto avanzar hacia lo que denomina "la buena sociedad, un modelo más sostenible, igualitario y humano, en el que las personas tengan mayores oportunidades de desarrollar su potencial y donde la empatía y la confianza sean la base de la convivencia".
M. Rajoy
Yo mismo he votado la anterior de El Pais, pero creo que a este señor y lo que ha dicho hay que darle la merecida notoriedad y facilitar la divulgación.
edit (y no voy a entrar en disquisiciones de Nobel bueno o malo)