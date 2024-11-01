edición general
Lo que no se ve de Xinjiang, la impresionante región de China visitada por 300 millones de turistas

Cuando Anna planeaba su primer viaje a Xinjiang en 2015, sus amigos estaban perplejos. "No entendían por qué quería visitar un lugar que por aquel entonces se consideraba una de las zonas más peligrosas de China", recuerda. Una de sus amigas canceló el viaje y dejó de responderle en WeChat, cuenta la joven china de 35 años, que prefirió no revelar su nombre real. "Dijo que sus padres le prohibían acercarse a Xinjiang y que no quería saber nada más del tema", continúa. Anna fue de todas formas y regresó nuevamente en junio de este año.

Tienen que sacarle punta a todo, tienen que dejar ver que hay un "lado oscuro" en todo lo que sea Chino.
#7 el artículo es una de cal y otra de arena constante. La BBC está más que acostumbrada a este tipo de medias tintas

#3 díselo a #7, parece que hemos leído artículos diferentes
#8 de eso se trata la guerra mediática, de generar opinión y hacer que dudes. Quienes no lo tengan claro al final terminan virando su opinión, como poco, hacia el otro lado, pero para estar seguro primero hay que conocer y estudiar quién es quien en todo el tablero de juego, la BBC y China en este caso.
Bueno, a ver, región... tiene 1,6 millones de km2, es como España, Francia y Alemania juntas.
Yo recuerdo que mis padre no me dejaban ir al País vasco. Aquí le veo el simil, grupo terrorista atentando en todo el país radicalizado en una región concreta, pues el resto de gente se lo mira 2 veces para ir.
Hombre lo mismo "peligroso en china" quizás no sea tanto comparado con otros paises viendo su tasa de criminalidad:
es.numbeo.com/criminalidad/clasificaciones-por-país
#1 Es BBC hablando de China, lo habitual
#2 ni que fuesen a tomar un tren en Inglaterra.
#1 Es lo que tienen las medias, que uno tiene dos gallinas y otro ninguna. Había que mirar la criminalidad de la región, no del país.

#2 Precisamente, el artículo niega que sea peligroso. Pero hay que leer.
