No se trata de Ayuso, un poco de respeto

No es Isabel Díaz Ayuso per se la intocable, pues, no le demos una categoría que deja fuera de foco al verdadero poder oscuro, que está en Madrid porque el poder de España toda, mayoritariamente, sigue estando en Madrid, aunque su presidenta esté encantada y plenamente consciente de su papel perfectamente ejecutado, tampoco vamos a quitarle mérito porque lo borda. Y esa es la tragedia, que por empuje de unos y por desidia-cobardía-agotamiento de otros tantos, hemos construido el centro neurálgico de un poder antidemocrático.

Efectivamente la función de Ayuso solo es ser el telón que tapa todo lo que hay detrás, si Ayuso se protege es para que no caiga ese telón y se muestre la auténtica mierda que hay detrás, pero no deja de ser un telón que se pone entre la gente y todo lo que sucede entre bambalinas.
no ni ná, que oye que tampoco es que sea malo, sino que el odio que la profesais hace que creais que todo vale y es cuando vienen las putas cagadas, no es porque ella sea intocable es que la mayoria es por ideas sacadas de un brainstorming de un oligofrenico
A Ayuso la maneja Espe mediante MAR que fue quien la puso ahí. Una indigente mental pero malvada, eso es lo que necesitan los que mandan en España.
Publico haciéndose la masturbación mañanera con su icono....:troll:
