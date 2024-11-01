No se trata de Ayuso, un poco de respeto

No es Isabel Díaz Ayuso per se la intocable, pues, no le demos una categoría que deja fuera de foco al verdadero poder oscuro, que está en Madrid porque el poder de España toda, mayoritariamente, sigue estando en Madrid, aunque su presidenta esté encantada y plenamente consciente de su papel perfectamente ejecutado, tampoco vamos a quitarle mérito porque lo borda. Y esa es la tragedia, que por empuje de unos y por desidia-cobardía-agotamiento de otros tantos, hemos construido el centro neurálgico de un poder antidemocrático.