"No somos úteros": las japonesas reclaman el derecho a la esterilización

Para poder acceder a una esterilización, la ley exige que una mujer ya haya tenido varios hijos o que su salud esté amenazada. Incluso en ese caso, el consentimiento del cónyuge es obligatorio. El recurso judicial es contra una ley aprobada en 1940, cuando las mujeres eran consideradas recursos demográficos, que "gestiona a todas las mujeres fértiles como cuerpos potencialmente maternales". Más de 70 países autorizan explícitamente la esterilización como método anticonceptivo. Japón forma parte de los ocho que la prohíben con ese fin.

mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Hay que comprenderlo, tiene que ser muy jodido hacer esa operación a alguien que tiene el sistema reproductivo pixelado.
azathothruna #3 azathothruna
Considerando como son los japos debajo de su cultura impecable (unidad 731) casi es preferible su caida demografica
placeres #4 placeres *
#3 .. Considerando como son los españoles y su cultura.. (creadores de uno de los primeros cambios de exterminio en cuba), casi es preferible su caida demográfica. También .. ¿Hablamos de los chinos con la destrucción de una presa matando a casi medio millon de civiles? o ¿la masacre de la liga bodo en Korea? En TODOS sitios han cocido habas, solo que algunos tienen mejores propagandistas.

Sobre la noticia, la señora un poco apocalíptica y paladín en sus expresiones, pero dada la cultura del silencio es entendible. Una revindicación de derechos mínimos, pero visto quien ha ganado en Japón la sociedad no parece ir en buen camino.
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
¡Ahivá, un útero que habla! :shit: :troll:
Ishkar #5 Ishkar
No es el único país que tiene restricciones así, tenía una amiga aquí en Suiza que quiso hacer lo mismo y porque solo tenía un hijo y era menor de 40 no le dejaban.
