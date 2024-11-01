No solo los Tesla: estos coches eléctricos también pueden ser una trampa mortal en caso de accidente. Sus dueños lo han solucionado con un cordón

Son bonitos, pero poco funcionales y hasta pueden ser mortales en un accidente. Los diseños de las manecillas y tiradores eléctricos de los coches, ya sean las escamoteables exteriores o las del interior, están siendo objeto de duras críticas, investigaciones de la NHTSA por su peligrosidad e incluso futuras prohibiciones, como en China, tras varios incidentes en los que las personas no pudieron abrir las puertas de los vehículos debido a un corte de energía, quedando atrapados niños u otros pasajeros en el interior.
| etiquetas: tesla , coches , eléctricos , trampa , mortal , accidente , manecillas , tiradores
Tiene que existir una manera mejor que poner las cosas ocultas detras del embellecedor
Aqui habla de si el coche electrico se queda muerto y las puertas bloquedas por mucho boton que tengas
Necesitas una palanca para abrirla manualmente, y el peligro esta en que las traseras estan ocultas. Igual leerse la noticia primero es mejor.