No solo los Tesla: estos coches eléctricos también pueden ser una trampa mortal en caso de accidente. Sus dueños lo han solucionado con un cordón

Son bonitos, pero poco funcionales y hasta pueden ser mortales en un accidente. Los diseños de las manecillas y tiradores eléctricos de los coches, ya sean las escamoteables exteriores o las del interior, están siendo objeto de duras críticas, investigaciones de la NHTSA por su peligrosidad e incluso futuras prohibiciones, como en China, tras varios incidentes en los que las personas no pudieron abrir las puertas de los vehículos debido a un corte de energía, quedando atrapados niños u otros pasajeros en el interior.

Don_Pixote #2 Don_Pixote
entiendo que es para evitar que los crios abran la puerta manualmente ,etc... pero joder
Tiene que existir una manera mejor que poner las cosas ocultas detras del embellecedor
ingenierodepalillos #4 ingenierodepalillos
#2 Se llama botón de bloqueo, se coloca en los mandos del conductor y lleva existiendo décadas.
Lekuar #5 Lekuar
#4 Y tienes otro bloqueo manual para niños en los marcos de las puertas traseras que hace que solo se pueda abrir desde fuera.
Don_Pixote #6 Don_Pixote *
#4 hombre menos mal que eres ingeniero..

Aqui habla de si el coche electrico se queda muerto y las puertas bloquedas por mucho boton que tengas ;)
Necesitas una palanca para abrirla manualmente, y el peligro esta en que las traseras estan ocultas. Igual leerse la noticia primero es mejor.
#1 endy *
Dentro de poco el usuario también se tendrá que montar su propio airbag
Edheo #3 Edheo
#1 ikea vende coches?
