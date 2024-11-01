No solo la hija de Peinado: la sobrina de juez que ‘sostiene’ a Peinado, concejala del PP de Almeida

Paula Gómez-Angulo es la presidenta del Distrito de Tetuán (Madrid) y sobrina de uno de los jueces de la sección 23 de la Audiencia Provincial madrileña. La sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha sido asignada, por reparto, a atender los recursos de apelación y queja sobre la instrucción de Juan Carlos Peinado a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Compuesta por cuatro magistrados conservadores y una progresista (María del Rosario Esteban Meilán, Enrique Jesús Berges de Ramón, Jesús Gómez-Angulo Rodríguez y...........
| etiquetas: juez peinado , no solo su hija , sobrina del juez , concejala pp almeida
Si es que te tienes que reír... si formas parte o si apoyas votando a los partidos que dependen de ese secuestro de la justicia para no ser declarados ilegales o que sus integrantes sean juzgados con todas las garantías, al menos con la garantía de que los jueces no olviden juzgar sus casos.
El resto, que somos conscientes lloramos en lugar de reír.
Señalar a gente simplemente porque es familiar de un juez al que le ha tocado algo es cuánto menos perverso, y creo que sin algo más, como indicios de que esta persona influye en la decisión del juez no debería permitirse.
Ah no, espera, que son seres de luz, profesionales incorruptos, neutrales y nunca se equivocan.
En la noticia hablan de Pilar Llop que se inhibió, pero porque fue ministra con Sánchez, pero este hombre simplemente tiene una sobrina concejal. ¿En que grado de parentesco ponemos el límite? ¿En familia?¿Conocidos?¿Coincidir con alguien en el ascensor?
Que le den una medalla a la tipa también, pobrecita mía que trauma y que mal lo estará pasando ...