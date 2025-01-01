edición general
"No sabe ni el gentilicio": el pregón de Mario Vaquerizo desata la indignación en Elche

El cantante Mario Vaquerizo fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a las fiestas patronales de Elche este jueves por la noche, desde el balcón del Ayuntamiento y acompañado por el alcalde, Pablo Ruiz (PP). Sin embargo, lo que debía ser una intervención festiva y emotiva terminó desatando una pequeña tormenta en redes y entre los vecinos. El líder de las Nancys Rubias intentó referirse a los vecinos en un momento de su discurso, pero terminó inventando "iliciteños" y "ilitizanos", dejando claro que el verdadero gentilicio, "ilicitano"

#1 Si semejante imbécil es un "referente cultural" yo soy Napoleón reencarnado en un cuerpo de 1,90.
Ainhoa_96
#17 El PP aboga por la contención o congelación de salarios, por empeorar las condiciones laborales, por reducir impuestos a empresas y ricos mientras desmonta el Estado del Bienestar (sanidad, educación, servicios sociales, etc.) ¿No crees que ese tipo de políticas va en contra de los trabajadores y en favor de los millonarios?

cromax
El referente cultural de Ayuso es un poco obtuso. :troll:

Y por si fuera poco, también bautizó a la Mare de Déu como Madre Neus, una vez más sin dar en el clavo. Aunque lo de una virgen de las nieves en una ciudad mediterránea tendría su chufla. xD xD xD

frg
#1 Si semejante imbécil es un "referente cultural" yo soy Napoleón reencarnado en un cuerpo de 1,90.

Lutin
Lo que es este tío es un gilipollas integral, desde el momento que alguien lo pone a dar el pregón el chiste está servido.

Comed de vuestra bazofia pepesunos, hay que estar bien jodido par acotar a una mafia peligrosa a gobernar nada, todo lo que tocan lo convierten en detrito.

Suleiman
Que se hace el gilipollas y le sale rentable, es sabido por todos. Lo que me extraña es que se sorprendan, y encima se ha arrimado al árbol que le da pasta haciendo el gilipollas, y su público está al mismo nivel.

Golan_Trevize
—Quillo, NPCBecarioDePublico7826, que estamos en pleno agosto, no ha pasado nada y tenemos que rellenar para la tirada digital dominical. ¿Qué hacemos?
—No problemo. A ver, a ver... ah, sí, mira aquí un elefante que ha violado a una gacela en el zoo de...
—No, demasiado para adultos.
—Bueno, entonces aquí una señora en Lavapiés que ha mordido a un perro que...
—No, demasiado "de sucesos".
—A ver a ver... ah, sí, mira aquí el monguer ese que está casado con Alaska haciendo de las…   » ver todo el comentario

cromax
#9 Te ganas mi positivo. Pero, no sé si lo pillas, está en la sección de humor.
Que bastantes amarguras tenemos ya en este agosto. Como yo, que estoy terminando cosas del curro y aquí estoy, meneando chorradas. :hug:

Golan_Trevize
#11 Mi comentario también era humorístico (o esa era mi intención xD )

Malinke
#9 hay que solidarizarse con los habitantes de Elche. Pagar a alguien para dar el pregón y que no se sepa el gentilicio, es tratar de tonta a la gente y no creo que les gustara.

Veelicus
#17 Pues si, esclavizar, cuando los beneficios empresariales llevan subiendo decadas y los salarios estancados 30 años... pues si, se parece bastante a esclavizar, porque la inmensa mayoria de los trabajadores no puede dejar de trabajar si quiere vivir con un minimo de dignidad

Antipalancas21
Que se puede esperar de semejante ser. xD

Ripio
Tampoco tiene nada de malo.
Todos sabemos que los elcheros no son más que renegados alicantinos y medio murcianos.

cc @rar

emmett_brown
Todo el mundo dice que este tipo es más listo de lo que parece, que se hace el tonto. Una de dos, o lo hace para provocar titulares (es un ególatra, eso salts a la vista), o iba borracho perdido.

O que es tonto, y detrás del personaje no hay nada más.

O que es tonto, y detrás del personaje no hay nada más.

cromax
#5 Voto por la tercera. Simplemente es cortico de mollera. No le da para más, como tampoco es que Alaska sea Maria Callas precisamente. :troll:

frg
#5 Con su edad, ir borracho a todas horas no puede deparar nada nuevo.

Ainhoa_96
#31 ¿No era evidente la ironía? Y saber de dónde son los abulenses me costaría como máximo una búsqueda en Google, pero por suerte mi cultura general hace que no tenga que buscarlo :-P yo creo que la mayoría de la gente sí sabe que los de Elche son ilícitanos ¿¿no?? Y lo mismo para tu ejemplo. Hay casos más difíciles pero coño, son municipios relevantes.

carlosjpc
#35 vamos, que no lo sabes. Si, reconozco que ilicitanos si lo conocía, pero tampoco se muy bien porque, posiblemente haya localidades con la misma población que descnozca. Los abulenses, como todo el mundo sabe, son de Abla (Almería). Venga, te doy el aprobado, pero raspao, pero sólo por lo de madrilezanos.

titomeneao
Dice varias veces ilicitanos correctamente, es cierto que hacia el final se le traba la lengua (muy en su línea) pero rectifica al instante. Tontonoticia del día.

www.youtube.com/live/OtUHiQfyE3w?si=59KqX0KMQGgh4LnJ&t=4160

www.youtube.com/live/OtUHiQfyE3w?si=59KqX0KMQGgh4LnJ&t=4160

Arzak_
Ídolo de los trogloditas xD

Pasoto
Felices fiestas Elchinos y elchinas.
Me. Da. Igual. Mencanta!

Olepoint
A ver, un "trabajador" que vota al PP, no esperéis una tesis doctoral sobre algo, da para lo que da.

Waskachu
#2 acabas de llamar idiotas a millones de personas por no comulgar con tu ideología?

La superioridad moral de la izquierda, debe ser.

Veelicus
#15 No se trata de superioridad moral de nadie, pero es que siendo un currela votar a los mismo que votan quienes te esclavizan... si, es de idiotas

Waskachu
#16 :-) eso será tu opinión ¿no crees?

Esclavizar... Es una forma algo ideológica de describir las medidas políticas contrarias

Battlestar
#16 El problema es que si los idiotas votan a la gente que les hace caso (o mejor dicho fingen hacerles caso), llamándolos idiotas poco los vas a hacer cambiar de opinión. El que voten al que finge hacerles caso ya debería darte pistas de como tratar con ellos.

Si aun así decides mantenerte firme en tus principios pues es muy loable pero te vas a comer los mocos.

Si aun así decides mantenerte firme en tus principios pues es muy loable pero te vas a comer los mocos.

wachington
#15 Ser usuario de la sanidad, educación y transportes públicos y votar al PP o VOX es de suicida.

Y también aplica en el caso de los asalariados como comenta #16

Yo no estoy para paternallismos con los idiotas.

Dasmandr
#15 no, no es superioridad moral. En este caso es intelectual.

Olepoint
#15 Decía Forrest Gump:

Yo no soy tonto, tonto es que hace tonterías.

Si cometes estupideces, por ejemplo apoyar a los partidos que ayudan a los multimillonarios siendo un simple trabajador (aunque te vaya mejor que al resto de trabajadores), estás cometiendo una tontería/estupidez.

No, no llamo, defino, las definiciones no son insultos, son simples definiciones, y en este caso, según sus actos.

ooshima
#15 No se trata de comulgar con ideologiías, sino de capacidad de pensar.

alamajar
#15 yo creo que es la superioridad garrulista de la derecha

Aeren
#15 Yo los llamo idiotas porque votan a corruptos que les roban. Sean rojos, verdes o azules. Y no es superioridad moral: Es conocer las hemerotecas y no dejar que te pisoteen.

ooshima
Sí que lo había mirado. El tio se había preocupado del tema. Lo que pasa es que es una palabra demasiado difícil y se le olvido. Él hizo lo que pudo intentando aproximarla.

Si le pusieron de pregonero por algo será. Hay que disfrutar de ese algo y dejarse de puñetas. No querreis que sepa hablar catalán o algo así. El hombre es lo que es, y hace de lo que es, y ya está.

carlosjpc
Aparte de ser un flojo por no haberlo consultado antes. ¿Quien se sabe todos los gentilicios de todos los pueblos de España? Si hay alguien, que lo diga que le pongo a prueba.

srskiner
#4 preguntame el.de cualquier lugar que me llame de pregonero y te lo diré.

Malinke
#4 se me ocurren varios adjetivos para calificar a este tipo en esta situación más acordes con la situación.

Ainhoa_96
#4 Yo me sé todos menos el de los madrileses, digo.. madrilezanos :troll:

carlosjpc
#21 El examen, como me caes bien te doy el gentilicio para que me des la localidad: abulense

u_1cualquiera
#4 coño que estás dando el pregón! No es ser solo flojo, es reírte de ellos


