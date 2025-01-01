"No sabe ni el gentilicio": el pregón de Mario Vaquerizo desata la indignación en Elche

El cantante Mario Vaquerizo fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a las fiestas patronales de Elche este jueves por la noche, desde el balcón del Ayuntamiento y acompañado por el alcalde, Pablo Ruiz (PP). Sin embargo, lo que debía ser una intervención festiva y emotiva terminó desatando una pequeña tormenta en redes y entre los vecinos. El líder de las Nancys Rubias intentó referirse a los vecinos en un momento de su discurso, pero terminó inventando "iliciteños" y "ilitizanos", dejando claro que el verdadero gentilicio, "ilicitano"
| etiquetas: gentilicio , elche , pregón , mario , vaquerizo , humor , elx
Y por si fuera poco, también bautizó a la Mare de Déu como Madre Neus, una vez más sin dar en el clavo. Aunque lo de una virgen de las nieves en una ciudad mediterránea tendría su chufla.
Comed de vuestra bazofia pepesunos, hay que estar bien jodido par acotar a una mafia peligrosa a gobernar nada, todo lo que tocan lo convierten en detrito.
—No problemo. A ver, a ver... ah, sí, mira aquí un elefante que ha violado a una gacela en el zoo de...
—No, demasiado para adultos.
—Bueno, entonces aquí una señora en Lavapiés que ha mordido a un perro que...
—No, demasiado "de sucesos".
—A ver a ver... ah, sí, mira aquí el monguer ese que está casado con Alaska haciendo de las… » ver todo el comentario
Que bastantes amarguras tenemos ya en este agosto. Como yo, que estoy terminando cosas del curro y aquí estoy, meneando chorradas.
Todos sabemos que los elcheros no son más que renegados alicantinos y medio murcianos.
cc @rar
O que es tonto, y detrás del personaje no hay nada más.
www.youtube.com/live/OtUHiQfyE3w?si=59KqX0KMQGgh4LnJ&t=4160
Me. Da. Igual. Mencanta!
La superioridad moral de la izquierda, debe ser.
Esclavizar... Es una forma algo ideológica de describir las medidas políticas contrarias
Si aun así decides mantenerte firme en tus principios pues es muy loable pero te vas a comer los mocos.
Y también aplica en el caso de los asalariados como comenta #16
Yo no estoy para paternallismos con los idiotas.
Yo no soy tonto, tonto es que hace tonterías.
Si cometes estupideces, por ejemplo apoyar a los partidos que ayudan a los multimillonarios siendo un simple trabajador (aunque te vaya mejor que al resto de trabajadores), estás cometiendo una tontería/estupidez.
No, no llamo, defino, las definiciones no son insultos, son simples definiciones, y en este caso, según sus actos.
Si le pusieron de pregonero por algo será. Hay que disfrutar de ese algo y dejarse de puñetas. No querreis que sepa hablar catalán o algo así. El hombre es lo que es, y hace de lo que es, y ya está.