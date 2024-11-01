"No los queremos. Ni a uno solo": Trump propuso "desnaturalizar" inmigrantes

La secretaria de Estado de Seguridad Nacional aseguró que habló con el presidente sobre su recomendación, que afectaría a "todos los malditos países que han estado inundando nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a los derechos sociales".
| etiquetas: eeuu , trump , kristy noem , inmigrantes , desnaturalizar , eeuu , criminales
Ay amigo. Que los derechos sociales son solo para los que tienen dinero. Que se creen estos pobretones, estooooo, los inmigrantes, coño ya!
No es que estuviera borracho, no es que sea imbécil, es que sabe que sus votantes son discapacitados mentales.
¿Algún meme nuevo de ese ser, @Grahml ?
En su adopción del concepto de “remigración”, Trump hace eco de la extrema derecha europea
www.meneame.net/m/actualidad/adopcion-concepto-remigracion-trump-hace-
Miller siempre está detrás de estas ideas tan ingeniosas.
Aquí imagen del susodicho para el que no le tenga localizado
No se molestaron en ver la historia de ese pozo de xenofobia y fanatismo por yebus
el ambiente en EEUU debe ser totalmente toxico y cargado de negatividad
Qué lástima de bala...
En Madrid tenéis el capital israelí quitando y poniendo gobernantes directamente, cuando se muera Trump ponen a otra marioneta medio subnormal y listo.
La derecha es subnormal. Igual que cuando Milei vino para cagarse en la justicia social. Retrasados.
O en España con los madrileños.
Artículo 7. La condición política de catalanes.
1. Gozan de la condición política de catalanes o ciudadanos de Cataluña los ciudadanos españoles que tienen vecindad administrativa en Cataluña. Sus derechos políticos se ejercen de acuerdo con el presente Estatuto y las leyes.
BOCACHANCLA.