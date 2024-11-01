edición general
"No los queremos. Ni a uno solo": Trump propuso "desnaturalizar" inmigrantes

La secretaria de Estado de Seguridad Nacional aseguró que habló con el presidente sobre su recomendación, que afectaría a "todos los malditos países que han estado inundando nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a los derechos sociales".

Atusateelpelo #3 Atusateelpelo *
"y adictos a los derechos sociales"

Ay amigo. Que los derechos sociales son solo para los que tienen dinero. Que se creen estos pobretones, estooooo, los inmigrantes, coño ya!
jonolulu #6 jonolulu
#3 Si es que les das derecho a respirar y se te suben a la chepa
#14 omega7767
#3 pues peor son los adictos a las donaciones de los ricachones y empresitas
Atusateelpelo #21 Atusateelpelo
#14 Si no van en sobres no son consideradas donaciones buenas.
Trigonometrico #26 Trigonometrico
#3 Derechos sociales en un país en el que si caes enfermo eso supone sumergirse en un endeudamiento crónico.
No es que estuviera borracho, no es que sea imbécil, es que sabe que sus votantes son discapacitados mentales.
powernergia #31 powernergia
#26 Ya estás con la superioridad moral de los no estúpidos.
#2 soberao *
Menos mal que Tramp es "nativo americano" que su abuelo tenía los ocho apellidos texanos y estaba allí antes de que invadieran esa parte de Mexico y las nuevas fronteras les cogieron dentro.
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo *
#2 De la tribu de los siux donde nacio con el nombre de "Daucus Carota" pero para los negocios era malo y se lo cambio por "Donald Trump".
2 K 40
themarquesito #5 themarquesito
Sabéis de quién es la idea de desnaturalizar a ciudadanos de origen inmigrante, ¿no? Del Goebbels calvo.
¿Algún meme nuevo de ese ser, @Grahml ?
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#5 Musk, calienta que sales xD
Pointman #10 Pointman
#9 no hombre, que Musk y sus colegas ricachones no son inmigrantes, son americanos muy mucho americanos... O como mucho expats.
#11 soberao
#10 Por muy ricachon que sea, le tienen ganas y en la práctica aunque vaya de fascista blanco, Musk no es más que un inmigrante africano con triple nacionalidad. Que se haga judío y ya tiene plaza entre los psicopatas supremacistas del estado genocida de Israel.
Pointman #13 Pointman
#11 puede que a Musk si, pero hay más ricachones del palo, que se limitan a dar pasta y dorarle la píldora a Trump, y estarse calladitos en público. Esos no creo que los cuenten como inmigrantes.
#15 elrolo
#10 “expats” como me gusta ese palabro. Saludos a aquellos que se lo adueñan para darse status, allí donde llegan como un inmigrante más.
Dragstat #22 Dragstat
#9 no hace falta irse tan lejos, su actual mujer nació en Eslovenia, y su hijo pequeño tiene también nacionalidad eslovena, aparte de la estadounidense.
#28 Grahml
#5 Siempre  media
#33 Grahml *
#5 Es obvio.

En su adopción del concepto de “remigración”, Trump hace eco de la extrema derecha europea
www.meneame.net/m/actualidad/adopcion-concepto-remigracion-trump-hace-

Miller siempre está detrás de estas ideas tan ingeniosas.

Aquí imagen del susodicho para el que no le tenga localizado  media
Desideratum #7 Desideratum *
Y así, pasito a pasito, con estos epítomes de la degradación de los valores humanos, como esta puta escoria del zanahorio, que tenía que estar calentando algún jergón de esas cárceles privadas que cada vez se parecen más a las del submundo de los países más fallidos, se vuelve a la nueva neoeugenesia virtual. Pero los fascistas son los demás, que me lo han dicho en teleayuso.
jonolulu #8 jonolulu
Cojines tiene que lo diga cuando su abuelo fue un inmigrante alemán prófugo de la justicia
#18 mariommoreno
#8 a ver... Que ha dicho inmigrantes porque aún no ve adecuado decir no-blancos. Sólo dale tiempo
Olepoint #19 Olepoint *
Adictos a los derechos sociales, me quedo con esa frase para tatuársela en la frente a los fachapobres que pululan por aquí.
#23 UNX
#19 Esa frase es toda una declaración de intenciones.
azathothruna #1 azathothruna
Quiero ver a todos los no caucasicos despertar de ese dizque sueño americano.
No se molestaron en ver la historia de ese pozo de xenofobia y fanatismo por yebus
Gazpachop #25 Gazpachop
Y esto es lo que quiere hacer la ultraderecha (y no tan ultra) en España. Son dos sueños húmedos.
#20 omega7767
cuanto odio ha traido Trump al mundo

el ambiente en EEUU debe ser totalmente toxico y cargado de negatividad
#16 Jesusor
El que se dedica a asesinar a pescadores con misiles, el amigo de Netanyahu, llama asesinos a otros.
Qué lástima de bala...
antesdarle #12 antesdarle
Irónico como pongo que lo diga un descendiente de inmigrantes
Quecansaometienes... #30 Quecansaometienes...
"Adictos a los derechos sociales"...Se podra ser mas inmundo que este hombre??? :wall:
Jakeukalane #43 Jakeukalane
#30 entitlement addict, creo que pone
kinz000 #27 kinz000
Habla de sí mismo y su familia
EldelaPepi #34 EldelaPepi
Pues suerte con eso, Donaldo, que la vas a necesitar.
Jakeukalane #42 Jakeukalane
#35 aunque sea entre meneantes
Jakeukalane #24 Jakeukalane
Cuando muera Trump tenemos que salir a celebrarlo en Madrid
Lyovin81 #35 Lyovin81
#24 No tendría mucho sentido.
En Madrid tenéis el capital israelí quitando y poniendo gobernantes directamente, cuando se muera Trump ponen a otra marioneta medio subnormal y listo.
#29 Mikeien
Yo echaría del país a todos aquellos que no tengan cuatro abuelos nacidos en Estados Unidos.
cdya #40 cdya
Qué facilidad tiene para desearle la muerte.
#37 monsterboy
WTF es esa frase?

La derecha es subnormal. Igual que cuando Milei vino para cagarse en la justicia social. Retrasados.
#39 guixOS
Pues a ver si empezamos a hacer lo mismo aquí. Porque vamos camino de convertirnos en Birmingham con sabor andino.
#36 Rixx *
Cada día se supera, Zanahorio I, el del trono de oro y maletín nuclear a juego.
#17 Yqsyo
Igualico que en Cataluña con los españoles.
O en España con los madrileños.
#38 alamajar *
#17 aquí tengo a uno de Madrid trabajando a mi lado, cerquita de los pirineos. Dice que no vuelve
StuartMcNight #41 StuartMcNight
#17 Toma. Del Estatuto de Cataluña votado por los catalanes:

Artículo 7. La condición política de catalanes.

1. Gozan de la condición política de catalanes o ciudadanos de Cataluña los ciudadanos españoles que tienen vecindad administrativa en Cataluña. Sus derechos políticos se ejercen de acuerdo con el presente Estatuto y las leyes.

BOCACHANCLA.
