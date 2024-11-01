edición general
5 meneos
32 clics
No queda memoria, sin DRAM ni NAND Flash en 2026 ni 2027

No queda memoria, sin DRAM ni NAND Flash en 2026 ni 2027

La industria de la memoria ha entrado en un escenario límite que nunca habíamos visto hasta ahora y que esta misma semana avisamos de que podía pasar, y ha pasado. La demanda explosiva derivada de la Inteligencia Artificial ha vaciado el mercado hasta tal punto que 2026 está completamente vendido: no queda memoria disponible, toda la capacidad de DRAM y NAND está reservada y las negociaciones de suministro se han desplazado directamente a 2027.

| etiquetas: ram
5 0 0 K 52 actualidad
5 comentarios
5 0 0 K 52 actualidad
#4 chavi
Vendo 16GB de RAM.
200€
0 K 12
kevers #5 kevers
#4 te lo cambio por mi opel corsa.
0 K 11
Jakeukalane #1 Jakeukalane *
Nosotros seguimos vendiendo sin problemas. Así que no sé si creérmelo o no. No he visto ninguna incidencia en compras sobre RAM. Quizás faltan un par de meses para que se note.
0 K 11
placeres #3 placeres *
#1 pues es que tu distribuidor esta lento, no aprovechándose del miedo. y vendiendo respecto al precio que lo compró, pero muchas empresas se han lanzado a reservar RAM a cualquier precio o tienen el riesgo de cerrar toda la cadena de producción y los piratas se estan aprovechando para disparar los precios de la ram en su inventario.

Se supone que OPEN AI compró el 30-40% de TODA la producción futura de RAM de varios fabricantes simultáneamente, lo que ha reducido el mercado a futuro a niveles de pandemia. La cosa esta jodida para el usuario común con la IA y la lucha entre gigantes tecnologicos.
0 K 11
Joker_2O #2 Joker_2O
Ya empezamos, si no es el bitcoin se inundan fabricas o llega la IA
0 K 7

menéame