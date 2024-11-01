No queda memoria, sin DRAM ni NAND Flash en 2026 ni 2027

La industria de la memoria ha entrado en un escenario límite que nunca habíamos visto hasta ahora y que esta misma semana avisamos de que podía pasar, y ha pasado. La demanda explosiva derivada de la Inteligencia Artificial ha vaciado el mercado hasta tal punto que 2026 está completamente vendido: no queda memoria disponible, toda la capacidad de DRAM y NAND está reservada y las negociaciones de suministro se han desplazado directamente a 2027.