No queda memoria, sin DRAM ni NAND Flash en 2026 ni 2027

La industria de la memoria ha entrado en un escenario límite que nunca habíamos visto hasta ahora y que esta misma semana avisamos de que podía pasar, y ha pasado. La demanda explosiva derivada de la Inteligencia Artificial ha vaciado el mercado hasta tal punto que 2026 está completamente vendido: no queda memoria disponible, toda la capacidad de DRAM y NAND está reservada y las negociaciones de suministro se han desplazado directamente a 2027.
| etiquetas: ram
Se supone que OPEN AI compró el 30-40% de TODA la producción futura de RAM de varios fabricantes simultáneamente, lo que ha reducido el mercado a futuro a niveles de pandemia. La cosa esta jodida para el usuario común con la IA y la lucha entre gigantes tecnologicos.