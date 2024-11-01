Si no te preocupan las denuncias falsas, no te preocupan las mujeres maltratadas  

Las denuncias falsas no son un problema que afecta solo a los hombres, sino también mujeres maltratadas. Verdaderas víctimas de la violencia de género, que ven como un sistema saturado no puede atenderlas cuando más lo necesitan.
Uno de los casos mas sangrantes es el del pegamento en la vagina, el hombre acabo en la cárcel y medios de comunicación mostraban su rosto sin tapar el rostro, al final se demostró que era el hombre quien fue maltratado...
Ahora en serio, estoy de acuerdo en que las denuncias falsas pueden perjudicas a las que presentan denuncias verdaderas.
Se le insulta, se le ataca por quien es, se dice que hay otros problemas que preocupan más, se argumenta sobre otro tema que no es el que él trata... lo que sea menos dar un triste argumento que desmienta lo que dice.
Por que no se puede desmentir, es una verdad como un templo. Si se pudiese desmentir ya habrían salido corriendo a hacerlo.
Qué bien hecho, de verdad. Si por casualidad me lee: mis felicitaciones por un gran trabajo, Juan.
Pero a los fachas lo que realmente les preocupa es que Jennifer La Choni, supuestamente, ha denunciado a su marido por violencia de género (algo que según los mismos fachas no existe) y se dice, se comenta, se discute, que lo ha hecho falsamente para cobrar paguitas.
Los auténticos Problemas Nacionales que deben quitarnos el sueño a todos los españoles de bien, según los fachas.
Pd: Errejón y Monedero dicen ser victimas de denuncias falsas, supongo que para ti serán fachas...
Menudo par de cojones. La Derecha quiere que estemos todo el día hablando de sus "denuncias falsas", sus "ataques al Hombre" y sus chorradas y tú eres uno de los principales promotores en Menéame de todos esos "debates" de mierda de la agenda derechista para no hablar de nada más que de estupideces y teorías paranoides ... pero resulta que el que viene a hablar de su libro soy yo … » ver todo el comentario
Que solo sea la derecha más rancia la que se preocupe por estas víctimas no es culpa de las víctimas, ni mucho menos; el problema es del resto de partidos que se empeñan en negar lo evidente, como si se pudiera esconder eternamente este problema social.
Menudo populismo te marcas chaval...
El hecho de reconocer que las mujeres también mienten, en cualquier aspecto de la vida, también en los de violencia de género, no es una cuestión de fachas y zurdos, sino de lógica y de realidad.
También muchos de izquierdas creemos que el número de denuncias falsas es muy superior al que dicen las estadísticas oficiales.
Por ejemplo, uno de los elementos probatorios en su caso es que la Cadena Ser difundió, junto al contenido del famoso correo, que la fiscalía iba a emitir una nota al día siguiente, algo que no sabían ni los responsables de publicar esa nota porque el FGE no se lo había ordenado aún. Así que está claro que la filtración vino del propio FGE, o alguien muy próximo con información privilegiada.
¿Qué alternativa a ese hecho le das tú?¿De dónde sacó la información la Cadena Ser si no era de los únicos que la tenían en ese momento? Habiendo otros muchos más claro.
No es ideología es negocio y muy lucrativo.
Datos Oficiales (Fiscalía):
0,001% - 0,006% (2022/2023): Porcentaje de denuncias por violencia de género que resultan en condenas por denuncia falsa, según la Fiscalía General del Estado.
0,02% (2025): Dato más reciente, indicando una denuncia falsa investigada por cada 5.622 denuncias de violencia de género.
Si lees el libro o atiendes a lo que dice Soto en algún video o charla, entiendes fácil donde están las trampas. Por ejemplo, la forma de medirlo, sólo midiendo las que persigue la fiscalía de oficio, que ya son exiguas, solo las de denuncia falsa, no otros tipos similares como simulación de delito, sólo las que el proceso acaba en el primer año que se instruye.....
Pero lo más flagrante es… » ver todo el comentario