edición general
21 meneos
29 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
Si no te preocupan las denuncias falsas, no te preocupan las mujeres maltratadas

Si no te preocupan las denuncias falsas, no te preocupan las mujeres maltratadas  

Las denuncias falsas no son un problema que afecta solo a los hombres, sino también mujeres maltratadas. Verdaderas víctimas de la violencia de género, que ven como un sistema saturado no puede atenderlas cuando más lo necesitan.

| etiquetas: denuncias falsas , viogen , soto ivars , víctimas , verdades incómodas
17 4 14 K 41 politica
24 comentarios
17 4 14 K 41 politica
Comentarios destacados:        
Fartón_Valenciano #6 Fartón_Valenciano
Por supuesto que hay mujeres maltratadas, pero las denuncias falsas es un maltrato al hombre y es eso lo que les cuesta entender a algunos...

Uno de los casos mas sangrantes es el del pegamento en la vagina, el hombre acabo en la cárcel y medios de comunicación mostraban su rosto sin tapar el rostro, al final se demostró que era el hombre quien fue maltratado...
8 K 85
Jaime131 #1 Jaime131
No puede preocuparte algo que según algunas feministas no existe.

Ahora en serio, estoy de acuerdo en que las denuncias falsas pueden perjudicas a las que presentan denuncias verdaderas.
9 K 84
ingenierodepalillos #3 ingenierodepalillos
Las denuncias falsas son el motor de nuestras comisarías, sigan sin mirar a los principales falsos denunciantes de este país para caer un debate sobre feminismo a la hora de abordar problemas de justicia y legalidad.
4 K 63
DrEvil #14 DrEvil *
Aún no he visto ni un solo argumento válido contra lo que dice este señor.

Se le insulta, se le ataca por quien es, se dice que hay otros problemas que preocupan más, se argumenta sobre otro tema que no es el que él trata... lo que sea menos dar un triste argumento que desmienta lo que dice.

Por que no se puede desmentir, es una verdad como un templo. Si se pudiese desmentir ya habrían salido corriendo a hacerlo.

Qué bien hecho, de verdad. Si por casualidad me lee: mis felicitaciones por un gran trabajo, Juan.
6 K 55
ur_quan_master #7 ur_quan_master
Denuncias falsas y ocupas. Dos temas que no tratan suficiente los "medios". :troll:
3 K 46
Supercinexin #5 Supercinexin
Denuncias falsas contra Podemos, denuncias falsas contra Begoña, un Fiscal General condenado y expulsado de la judicatura en base a denuncias falsas...

Pero a los fachas lo que realmente les preocupa es que Jennifer La Choni, supuestamente, ha denunciado a su marido por violencia de género (algo que según los mismos fachas no existe) y se dice, se comenta, se discute, que lo ha hecho falsamente para cobrar paguitas.

Los auténticos Problemas Nacionales que deben quitarnos el sueño a todos los españoles de bien, según los fachas.
6 K 46
Fartón_Valenciano #12 Fartón_Valenciano *
#5 Quiero que mires lo que pone en el titular, nada tiene que ver con lo que comentas al principio, que acusen falsamente a alguien de violencia de genero o de abusar sexualmente de un hijo solo para hacer daño es acojonante, pero tu has venido a vender tu libro y desviar la atención...

Pd: Errejón y Monedero dicen ser victimas de denuncias falsas, supongo que para ti serán fachas...
6 K 59
Supercinexin #16 Supercinexin
#12 pero tu has venido a vender tu libro y desviar la atención...

Menudo par de cojones. La Derecha quiere que estemos todo el día hablando de sus "denuncias falsas", sus "ataques al Hombre" y sus chorradas y tú eres uno de los principales promotores en Menéame de todos esos "debates" de mierda de la agenda derechista para no hablar de nada más que de estupideces y teorías paranoides ... pero resulta que el que viene a hablar de su libro soy yo xD…   » ver todo el comentario
2 K 33
tronchastiles #20 tronchastiles
#16 ¿La derecha o las víctimas y sus seres queridos?
Que solo sea la derecha más rancia la que se preocupe por estas víctimas no es culpa de las víctimas, ni mucho menos; el problema es del resto de partidos que se empeñan en negar lo evidente, como si se pudiera esconder eternamente este problema social.
4 K 45
Fartón_Valenciano #21 Fartón_Valenciano
#16 Estamos hablando de ciudadanos de a pie, ya te he puesto un ejemplo con condena en otro comentario, el caso pegamento en la vagina, que te haga gracia este tema es cosa tuya, esto no se trata ni de derechas ni de izquierdas, se trata de como se esta utilizando las leyes para hacer daño, el que politizo el tema eres tu, te he dicho que Errejón y monedero dicen que son victimas de denuncias falsas, pero ya que estamos, Irene Montero esta condenada por difamar a un hombre, a ella le da igual lo que digan los jueces... :-D

Menudo populismo te marcas chaval...
4 K 45
#19 unocualquierax
#5
El hecho de reconocer que las mujeres también mienten, en cualquier aspecto de la vida, también en los de violencia de género, no es una cuestión de fachas y zurdos, sino de lógica y de realidad.
También muchos de izquierdas creemos que el número de denuncias falsas es muy superior al que dicen las estadísticas oficiales.
3 K 38
pedrario #22 pedrario
#5 ¿Por qué crees que el ex FGE fue víctima de una denuncia falsa? Desarrolla.

Por ejemplo, uno de los elementos probatorios en su caso es que la Cadena Ser difundió, junto al contenido del famoso correo, que la fiscalía iba a emitir una nota al día siguiente, algo que no sabían ni los responsables de publicar esa nota porque el FGE no se lo había ordenado aún. Así que está claro que la filtración vino del propio FGE, o alguien muy próximo con información privilegiada.

¿Qué alternativa a ese hecho le das tú?¿De dónde sacó la información la Cadena Ser si no era de los únicos que la tenían en ese momento? Habiendo otros muchos más claro.
2 K 28
vilgeits #4 vilgeits
Pobrecillas, meten a un inocente en la carcel, lo detruyen social, economica y psicologicamente y luego alguna mujer sufre. Intolerable.
8 K 38
#2 dumbo
Ni aún cuando la víctima es el hombre, perdemos la oportunidad de victimizar a la mujer.
4 K 33
PijoProgre #11 PijoProgre *
Este tipo de noticias y sus negativos son las que ponen de manifiesto que Menéame está lleno de seres estúpidos incapaces de pensar por sí mismos y solo se limitan a seguir el ideario del partido o del amado/a Lidl de turno
4 K 33
#9 Katos
Uns sistema creado para persistir no para proteger a las verdaderas víctimas.
No es ideología es negocio y muy lucrativo.
5 K 26
Quel #18 Quel *
#_16 Bueno ... En este meneo se habla de las denuncias falsas. Si tu quieres sacar a colación otro tema, puedes abrir otro meneo.

Bon Nadal i bones festes.
1 K 16
aupaatu #10 aupaatu
Que porcentaje es admisible para que se considere un problema para los ciudadanos.

Datos Oficiales (Fiscalía):

0,001% - 0,006% (2022/2023): Porcentaje de denuncias por violencia de género que resultan en condenas por denuncia falsa, según la Fiscalía General del Estado.

0,02% (2025): Dato más reciente, indicando una denuncia falsa investigada por cada 5.622 denuncias de violencia de género.
1 K 8
PijoProgre #13 PijoProgre
#10 de todas formas el archivo o sobreseimiento de denuncia no se contabiliza como denuncia falsa y es lo que ocurre en la mayoría de los casos. No hay datos al respecto, no interesa que los haya
5 K 44
aupaatu #24 aupaatu
#13 La veracidad policial y el porcentaje de denuncias falsas parece que tampoco interesa y creo que afecta a más ciudadanos.
En cuanto a las sanciones directamente relacionadas con seguridad ciudadana (manifestaciones, desórdenes, incumplimiento de órdenes policiales, faltas de respeto), se tramitaron 54.456 expedientes, con un aumento del 10 % en su cuantía respecto al año anterior. Entre los artículos más usados figuran el 37.04, por faltas de respeto leve a agentes (21.512 sanciones) y el artículo 36.06, por desobediencia o resistencia a la autoridad (18.693 multas)8
0 K 9
Quel #15 Quel
#10 Según datos oficiales, en los años 60 no había apenas "mujeres maltratadas". Son datos oficiales.
:shit:
3 K 29
pedrario #23 pedrario
#10 Esos porcentajes sólo demuestran que la fiscalía no hace su trabajo de perseguir denuncias falsas.

Si lees el libro o atiendes a lo que dice Soto en algún video o charla, entiendes fácil donde están las trampas. Por ejemplo, la forma de medirlo, sólo midiendo las que persigue la fiscalía de oficio, que ya son exiguas, solo las de denuncia falsa, no otros tipos similares como simulación de delito, sólo las que el proceso acaba en el primer año que se instruye.....

Pero lo más flagrante es…   » ver todo el comentario
1 K 18
#8 PeroKeKoñoLePasaAlMundo
Show me the maths!.
0 K 7
oceanon3d #17 oceanon3d
Mas de este mierda seca ... a la papelera.
2 K -6

menéame