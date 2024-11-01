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«No es que pensemos menos: pensamos peor, más deprisa y con menos profundidad»

«No es que pensemos menos: pensamos peor, más deprisa y con menos profundidad»

¿Estamos «entrenando» a nuestro cerebro para la fatiga constante y el olvido? Hablamos con la neurocientífica María José Rubio, docente del Grado de Psicología y del Máster Universitario en Neuropsicología Clínica de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), sobre el impacto cognitivo que el ‘scroll’ infinito, las redes sociales y el uso desenfrenado de ‘chatbots’ están teniendo sobre nuestros cerebros.

| etiquetas: neurociencia , cerebro , maría josé rubio
11 2 0 K 133 ciencia
7 comentarios
11 2 0 K 133 ciencia
jonolulu #1 jonolulu
Pa ke keremoh pensar si ya piensa la IA por nosotroh?
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Ratef #5 Ratef
#1#3 Tenéis idealizado el pasado. Antes de internet, el acceso a la información dependía de la geografía, el dinero y la suerte de tener cerca a alguien que supiera. Además que el volumen de conocimiento era menor. Internet democratizó el acceso. La IA da el siguiente salto, cualitativamente distinto: es la primera fuente de conocimiento de la historia con la que puedes discutir.

¿A cuántas fuentes podías pedirles que defendieran sus premisas, que explicaran su razonamiento, que reconocieran…   » ver todo el comentario
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rogerius #4 rogerius *
#1 Y lo sobrevalorao questá. :ffu: :troll:
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#7 capitan.meneito
#1 Pa k kieres saber eso jaja saludos
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taSanás #6 taSanás
#1 te respondo luego, estoy sin tokens
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Urasandi #2 Urasandi
Pero tiene electrolitos. Es lo que necesitan las plantas.
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#3 XXguiriXX
Y con la puta IA, será peor.
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menéame