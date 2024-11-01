«No es que pensemos menos: pensamos peor, más deprisa y con menos profundidad»

¿Estamos «entrenando» a nuestro cerebro para la fatiga constante y el olvido? Hablamos con la neurocientífica María José Rubio, docente del Grado de Psicología y del Máster Universitario en Neuropsicología Clínica de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), sobre el impacto cognitivo que el ‘scroll’ infinito, las redes sociales y el uso desenfrenado de ‘chatbots’ están teniendo sobre nuestros cerebros.