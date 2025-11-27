"¿No se os cae la cara de vergüenza?": Miguel Maldonado se dirige a los votantes de Ayuso tras sus últimas palabras  

"Isabel Díaz Ayuso, persona a la que admiro y espero algún día tener semejante cuajo en la vida, insinuó el otro día que el hecho de que el fiscal pudiera recurrir a otro tribunal era un síntoma más de que vivimos en una dictadura. Yo sé que hay mucha gente que vota a esta señora porque le convence el modelo neoliberal que propone el PP de Madrid. Cada uno tiene su modelo. Luego también hay otra gente que la vota solo porque es un símbolo antiperrista, y también esa gente que cuando comen se acercan ellos al plato en vez de la cuchara..."