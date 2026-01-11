No, no lo hemos cotizado

No existe duda alguna sobre la capacidad que tiene España para pagar sus pensiones. No estamos ante un escenario de quiebra inminente ni de jubilados desprovistos de sus prestaciones el próximo año. Los mensajes de que el sistema está quebrado solo tienen sentido si lo analizamos desde los ojos de la ignorancia. Insisto, el problema no es este. El problema, en realidad, es de coste de oportunidad. La pregunta que debemos hacer no es si podemos pagar las pensiones, sino qué estamos dejando de hacer al concentrar recursos crecientes en ese gasto.
Pero lo importante es asustar a la gente para que se apunte a planes de pensiones privados, que tuvieron su boom en los años 90 y todo el que picó se ha dado cuenta de que fue un timo. No han cobrado ni la décima parte de lo que les prometieron porque el mercado manda y las revalorizaciones y beneficios del plan no estaban garantizados, por supuesto.
A los tiernos adolescentes y postadolescentes que critican el pago de esas pensiones hay que explicarles que las infraestructuras que disfrutan en este país, la seguridad social, la educación, las ha pagado los chicos del baby boom con sus impuestos.