No, no lo hemos cotizado

No existe duda alguna sobre la capacidad que tiene España para pagar sus pensiones. No estamos ante un escenario de quiebra inminente ni de jubilados desprovistos de sus prestaciones el próximo año. Los mensajes de que el sistema está quebrado solo tienen sentido si lo analizamos desde los ojos de la ignorancia. Insisto, el problema no es este. El problema, en realidad, es de coste de oportunidad. La pregunta que debemos hacer no es si podemos pagar las pensiones, sino qué estamos dejando de hacer al concentrar recursos crecientes en ese gasto.