No, no lo hemos cotizado

No existe duda alguna sobre la capacidad que tiene España para pagar sus pensiones. No estamos ante un escenario de quiebra inminente ni de jubilados desprovistos de sus prestaciones el próximo año. Los mensajes de que el sistema está quebrado solo tienen sentido si lo analizamos desde los ojos de la ignorancia. Insisto, el problema no es este. El problema, en realidad, es de coste de oportunidad. La pregunta que debemos hacer no es si podemos pagar las pensiones, sino qué estamos dejando de hacer al concentrar recursos crecientes en ese gasto.

vicus. #1 vicus.
Pues estamos jodidos con la cantidad de ignorantes que se dejan llevar por los "ilustrados" tintoker como el Rallo y demás engañabobos.
Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
No hay ningún problema con las pensiones. Se aumenta la deuda y asunto solucionado.
#5 eshu
Desde que tenía 15 años (y ha llovido y nevado muchísimo desde entonces) estoy oyendo que cuando llegue a la jubilación, para mi generación ya no va a haber dinero. Pero antes de ésto, se lo dijeron a mi padre. Mi padre se jubiló y está cobrando su pensión y yo me voy a jubilar en breve y la cobraré también. No me cabe duda.
Pero lo importante es asustar a la gente para que se apunte a planes de pensiones privados, que tuvieron su boom en los años 90 y todo el que picó se ha dado cuenta de que fue un timo. No han cobrado ni la décima parte de lo que les prometieron porque el mercado manda y las revalorizaciones y beneficios del plan no estaban garantizados, por supuesto.
#2 luckyy
Felipe González en su primer mandato ya recomendaba los planes privados de pensiones en su afán de lo público privado.
A los tiernos adolescentes y postadolescentes que critican el pago de esas pensiones hay que explicarles que las infraestructuras que disfrutan en este país, la seguridad social, la educación, las ha pagado los chicos del baby boom con sus impuestos.
senador #3 senador
El País haciendo cosas de El País.
Olepoint #8 Olepoint
A ver, una pista, para los despistados.. o los imbéciles... La creación de riqueza no deja de subir, lo mismo es un problema de reparto.....
#6 emachan
Si dejamos morir de hambre a los abuelos, se ahorrará mucho dinero. O quizás no, porque si se cambia eso, no va a ser lo único que cambie.
#7 beldin
recortar derechos echando la culpa al de abajo, nada nuevo bajo el sol. hay que creceeeer a costa del presente y futuro, cambiando el pasado si es necesario, por que tenemos que trabajar hasta morir, es nuestra obligacion, nuestro fin ultimo, sostener a los de arriba a ver si van a pasar hambre, o bien, no cobro pension, pero va a trabajar y consumir rita la cantaora.
