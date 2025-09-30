edición general
No, no es cierto que la Unión Europea vaya a limitar la venta y el alquiler de vivienda a partir de 2030 si no se cumple la directiva de eficiencia energética

Esta noticia se publicó el 30/09/2026 bajo el titular "Confirmado por la Unión Europea: no podrás alquilar ni vender tu casa a partir de 2030 si no cumples estos requisitos". La información era errónea y a continuación se expone con las rectificaciones pertinentes. La noticia salió en portada de Menéame, por eso creo importante volver a mandarla con la edición.

angelitoMagno #5 angelitoMagno
El Mundo inventándose una noticia, yo ya no se a donde vamos a parar :-/
eldarel #4 eldarel
Te la meneo para que llegue la rectificación
lonnegan #7 lonnegan
#4 yo no le meneo nana pero voto la noticia para lo mismo :-D
#15 jaramero
#4 eso es como decir, tú sigue que yo te aviso :troll:
karramarro #1 karramarro *
He vuelto a meterme en el enlace porque cuando lo leí me entró mucho acojone con la certificación de mi casa, y he flipado al ver el cambio de titular.
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Es el mismo enlace, pero menéo el desmentido.
angelitoMagno #9 angelitoMagno
Los que como yo pensasteis que la Unión Europea no podía sacar una norma tan restrictiva y que lo más probable era que El Mundo estuviera manipulando, aún podéis votar errónea a esta noticia:
www.meneame.net/story/confirmado-union-europea-no-podras-alquilar-ni-v
Find #6 Find
O sea. Sí, pero no  media
#8 detectordefalacias
Pues nos lo comimos muchos... yo el primero.
Por lo menos a mi me sirvió para aprender más sobre el tema y conseguir bajarme del monte estúpido... algo es algo...
2 K 19
angelitoMagno #10 angelitoMagno
¿Pero alguien se pensaba de verdad que la UE iba a poner la eficiencia energética por encima de la propiedad privada?
jonolulu #14 jonolulu
"Confirmado" decía el titular original.

La edad de oro del peripdismo
TheIpodHuman #13 TheIpodHuman *
El Inmundo "Confirmado por la Unión Europea: no podrás alquilar ni vender tu casa a partir de 2030 si no cumples estos requisitos"

3 Doritos más tarde...

El Inmundo: "No, no es cierto que la Unión Europea vaya a limitar la venta y el alquiler de vivienda a partir de 2030 si no se cumple la directiva de eficiencia energética"

No es por nada, pero vaya periodismo de mierda que hacen los del Inmundo... xD. Escriben un artículo sin confirmar (fake new) y al dia siguiente lo tienen que desmentir... :palm:. Periodismo de investigación lo llaman :wall:
Ovlak #16 Ovlak
Esta noticia se publicó el 30/09/2026
¿Qué pasa en el futuro Doc? ¿Nos volvemos gilipollas o algo así?
karramarro #17 karramarro
Dejo la página archivada tal y como estaba ayer:
archive.ph/t3M2Y
ACEC #19 ACEC
Seguro que El Mundo pone el mismo énfasis en desmentir noticias falsas sobre ciertos partidos o personas que les generan urticaria. Dicho esto, bien por la rectificación.
pabscon #18 pabscon
Alguien ha descolgado el teléfono y ha dicho.. shur,os habéis pasado, que nos desmontais el chiringuito.
yonseca #11 yonseca
Me da la sensación de que el sector inmobiliario se ve venir el pinchazo de la burbuja.
#12 paco_camps_2011
#11 Espero que pase en Octubre!!
oceanon3d #20 oceanon3d
El Mundo da pábulo a un bulo y El Mundo lo desmiente... y yo desde Lugo no les voy a regalar ni un link a ninguna de las dos.
