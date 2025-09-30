No, no es cierto que la Unión Europea vaya a limitar la venta y el alquiler de vivienda a partir de 2030 si no se cumple la directiva de eficiencia energética

Esta noticia se publicó el 30/09/2026 bajo el titular "Confirmado por la Unión Europea: no podrás alquilar ni vender tu casa a partir de 2030 si no cumples estos requisitos". La información era errónea y a continuación se expone con las rectificaciones pertinentes. La noticia salió en portada de Menéame, por eso creo importante volver a mandarla con la edición.