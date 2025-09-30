Esta noticia se publicó el 30/09/2026 bajo el titular "Confirmado por la Unión Europea: no podrás alquilar ni vender tu casa a partir de 2030 si no cumples estos requisitos". La información era errónea y a continuación se expone con las rectificaciones pertinentes. La noticia salió en portada de Menéame, por eso creo importante volver a mandarla con la edición.
He vuelto a meterme en el enlace porque cuando lo leí me entró mucho acojone con la certificación de mi casa, y he flipado al ver el cambio de titular.
Por lo menos a mi me sirvió para aprender más sobre el tema y conseguir bajarme del monte estúpido... algo es algo...
La edad de oro del peripdismo
El Inmundo: "No, no es cierto que la Unión Europea vaya a limitar la venta y el alquiler de vivienda a partir de 2030 si no se cumple la directiva de eficiencia energética"
No es por nada, pero vaya periodismo de mierda que hacen los del Inmundo... . Escriben un artículo sin confirmar (fake new) y al dia siguiente lo tienen que desmentir... . Periodismo de investigación lo llaman
¿Qué pasa en el futuro Doc? ¿Nos volvemos gilipollas o algo así?
