Los “no-lugares” de Marc Augé

Pues bien, la hipótesis de Augé es que “la sobremodernidad es productora de ‘no-lugares’, es decir, de espacios que no son en sí lugares antropológicos y que, contrariamente a la modernidad baudeleriana, no integran los lugares antiguos: éstos, catalogados, clasificados y promovidos a la categoría de ‘lugares de memoria’, ocupan allí un lugar circunscripto y específico”. También a los llamados lugares de la memoria he dedicado unos cuantos artículos en el blog, relacionados en general con los temas de Patrimonio Cultural