«No lo hemos olvidado»: los legisladores advierten a Trump por no cumplir el plazo para presentar los expedientes sobre Epstein. (Eng)

«Estamos seguros de que es solo una coincidencia con Venezuela , pero hoy es la fecha límite para que el Departamento de Justicia explique sus censuras en los documentos del caso Epstein», reza una declaración de los legisladores demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes compartida en las redes sociales. «No lo hemos olvidado y no cejaremos en nuestro empeño, independientemente de las nuevas acciones inconstitucionales del presidente».