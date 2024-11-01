edición general
No es gula: hay alimentos que literalmente secuestran a tu cerebro

Cruje una patata frita, el sabor salado se mezcla con el dulzor del refresco, y el cerebro pide más. No es casualidad. Lo que parece un simple antojo es, en realidad, una reacción programada: una descarga de dopamina tan potente como la que provocan algunas drogas. Cada vez más científicos sostienen que determinados alimentos nos están enganchando. Durante mucho tiempo, la obesidad y los trastornos alimentarios se vieron como simples cuestiones de voluntad. Sin embargo, los avances en neurociencia están cambiando esa percepción.

Priorat #1 Priorat
Ahora lo tenemos comprobado. Si solo es cuestión de voluntad, ¿cómo es que Mounjaro funciona? ¿Te devuelve la fuerza de voluntad?
