No es que la guerra haya entrado en su fase Mad Max, es que Ucrania está utilizando los camiones de vimos en la película

Estas pantallas protectoras, conocidas popularmente como “cope cages”, comenzaron a verse hace meses, cuando la proliferación de drones transformó la guerra terrestre. Inicialmente se instalaron solo en carros de combate y vehículos blindados, pero pronto se extendieron a una amplia gama de sistemas para intentar protegerse de un enemigo cada vez más letal: los pequeños drones que, con costes de apenas unos cientos de dólares, son capaces de destruir blindados de millones.
| etiquetas: drones , blindados cope cages , mad max , ucrania