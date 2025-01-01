edición general
No es de mi competencia

Con los incendios vuelve la guerra de competencias. La guerrita más bien. Gobiernos autonómicos que reclaman al central que asuma su responsabilidad, gobierno central que acusa a gobiernos autonómicos de escurrir el bulto, juristas recordando a quién corresponde la gestión de emergencias, tertulianos tertulianeando… y la ultraderecha y sus redes echando otra vez la culpa al Estado de las Autonomías

vicus. #1 vicus.
Las autonomías también son estado, aquella que no cumplan con lo estipulado en sus funciones, articulon155..y se acabó la broma.
emmett_brown #3 emmett_brown
#1 Y los inútiles de las autonomías encantados. Se quitan el marrón, y "Perro Sanxe dictador".

Y cómo se revierten con el art.155 años y años de recortes, privatizaciones y mal gobierno?
#13 fingulod
#1 el 155 lo tiene que aprobar el senado, que está en manos del PP.
#10 diablos_maiq
#9 A la muerte de Franco, España era un pais subdesarrollado (aunque se prefería decir "en vías de desarrollo", que queda más fino).

el Milagro Español y la creación de una potentisima clase media Y ahora, uno de Jaimito.
#4 poxemita
Tiene razón, a nuestros gobernantes les importa una mierda la gente. Lo que les importa es su relato. Y esto vale para todos los que mandan.

Y ahora viene la fiscalía de medio ambiente a joder al pringao alcalde de pueblo de 200, 500 o 1000 habitantes a los que ser alcalde/alcaldesa les reporta 0 beneficios, porque los de arriba decidieron que un municipio casi sin presupuesto ha de hacer planes antiincendios.
#12 chavi
#11 No he preguntado eso. La pregunta es cual es su función. Que para qué les pagan
emmett_brown #2 emmett_brown *
Gobierno central con sus organismos autónomos (como las confederaciones), autonomías, agencias, diputaciones, ayuntamientos... Todo un tinglado con sus respectivos funcionarios, enamorados de su trabajo rutinario y alérgicos a gestionar nada fuera de su pequeña parcela de expedientes, cualquier imprevisto molesto como puede ser, verbigracia, una emergencia.

Cuando llega una emergencia, al funcionario le llegan recuerdos difusos de alguna formación, protocolo o simulacro que le obligaron a…   » ver todo el comentario
#6 chavi
#2 Los jefes y altos cargos para quë dices que sirven exactamente ??
emmett_brown #11 emmett_brown
#6 Los jefes y altos cargos pecan de lo mismo.
Professor #7 Professor *
#2 el funcionario burócrata es un ser profundamente incompetente, cobarde y vago , que por encima se cree miembro de una casta social intocable y superior, al que el resto de la sociedad envidia -haber aprobado una oposición-

cuando precisamente el haber hecho una oposición es lo único que le ha salvado de ser un paria social.
Professor #5 Professor *
La solución a la situación actual podría pasar por unr golpe de estado , y la implantación de un Estado Central Único, dirigido por un equipo de hombres fuertes -militares ,por supuesto- que mediante el comunismo, la abolición de la propiedad privada, y la política de fronteras abiertas saquen al país del caos
#8 diablos_maiq
#5 ¿Un gobierno de incompetentes?
Professor #9 Professor
#8 la Historia ha demostrado que el gobierno fascista del General Franco fué el artífice del Milagro Español y la creación de una potentisima clase media, claro que no la hicieron por el bien del pueblo sino con mala intencion, para que jamás en España ganaran los comunistas unas elecciones
