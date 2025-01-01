No es de mi competencia

Con los incendios vuelve la guerra de competencias. La guerrita más bien. Gobiernos autonómicos que reclaman al central que asuma su responsabilidad, gobierno central que acusa a gobiernos autonómicos de escurrir el bulto, juristas recordando a quién corresponde la gestión de emergencias, tertulianos tertulianeando… y la ultraderecha y sus redes echando otra vez la culpa al Estado de las Autonomías
| etiquetas: estado , gobiernos , central , autonomías , competencia , incendios , forestales
Y cómo se revierten con el art.155 años y años de recortes, privatizaciones y mal gobierno?
el Milagro Español y la creación de una potentisima clase media Y ahora, uno de Jaimito.
Y ahora viene la fiscalía de medio ambiente a joder al pringao alcalde de pueblo de 200, 500 o 1000 habitantes a los que ser alcalde/alcaldesa les reporta 0 beneficios, porque los de arriba decidieron que un municipio casi sin presupuesto ha de hacer planes antiincendios.
Cuando llega una emergencia, al funcionario le llegan recuerdos difusos de alguna formación, protocolo o simulacro que le obligaron a… » ver todo el comentario
cuando precisamente el haber hecho una oposición es lo único que le ha salvado de ser un paria social.