No es de mi competencia

Con los incendios vuelve la guerra de competencias. La guerrita más bien. Gobiernos autonómicos que reclaman al central que asuma su responsabilidad, gobierno central que acusa a gobiernos autonómicos de escurrir el bulto, juristas recordando a quién corresponde la gestión de emergencias, tertulianos tertulianeando… y la ultraderecha y sus redes echando otra vez la culpa al Estado de las Autonomías