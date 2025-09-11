“No entréis al trapo”: el PP ordena contención a sus diputados

Ester Muñoz reunió a sus diputados en la víspera de la sesión de control para marcar el tono del debate parlamentario. Feijóo mantiene la dureza y su equipo niega “una derechización”, “Van a provocar, no entréis al trapo”, ordenó a los suyos el martes.
Ester Muñoz, nueva portavoz de Feijóo, debuta al más puro estilo Vox: "Gobierno de corruptos y puteros"
Id solo a la COPP, a Interconomía y similares.