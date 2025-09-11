edición general
4 meneos
11 clics
“No entréis al trapo”: el PP ordena contención a sus diputados

“No entréis al trapo”: el PP ordena contención a sus diputados

Ester Muñoz reunió a sus diputados en la víspera de la sesión de control para marcar el tono del debate parlamentario. Feijóo mantiene la dureza y su equipo niega “una derechización”, “Van a provocar, no entréis al trapo”, ordenó a los suyos el martes.

| etiquetas: esther muñoz , feijóo , pp , corrupción , congreso diputados
3 1 0 K 44 politica
5 comentarios
3 1 0 K 44 politica
Thornton #1 Thornton
Para que pongamos en contexto a Esther Muñoz.

Ester Muñoz, nueva portavoz de Feijóo, debuta al más puro estilo Vox: "Gobierno de corruptos y puteros"
www.meneame.net/story/ester-munoz-nueva-portavoz-feijoo-debuta-mas-pur
2 K 37
#4 beltraneja
#1 Me gustaría ver los preparativos de esa intervención.
0 K 7
HeilHynkel #2 HeilHynkel
No entréis al trapo que no sois los lápices más afilados del estuche y os van a dejar como el culo.

Id solo a la COPP, a Interconomía y similares.
2 K 29
ur_quan_master #5 ur_quan_master
Insultad, mentid y corred. No entréis en debates que os canean.
0 K 12
johel #3 johel *
¿Que van a hacer con los toros si no entran al trapo? Asi no se puede ser de ppox, malditos.
0 K 11

menéame