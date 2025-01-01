edición general
'No encajan con nuestra cultura': la frase que esconde el racismo del siglo XXI

La transición del concepto de raza al de cultura en el discurso público no ha eliminado las lógicas de exclusión, solo las ha recubierto con un lenguaje más aceptable. Día a día continuamos presenciando este tipo de mecanismos operar en nuestro contexto más cercano.

#3 txepel
Ya. Y sin embargo yo sí creo que matrimonios concertados de niñas de 6 años es objetivamente “malo”.
#4 CosaCosa
#3 facha!

Bromas aparte, por razones como estas es tan importante que se den clases de filosofía y ética de forma intensiva en los institutos.

Para empezar, porque no hay una línea absoluta de pensamiento, y por otra, para que este relativismo moral que existe hoy en día, si se va a hacer, se haga de forma correcta, con argumento y sin contradiciones y no con eslóganes vacíos.
IrMaNDiÑo #1 IrMaNDiÑo
Nos enriquecen con sus culturas.
EnLos80EraPeor #2 EnLos80EraPeor
'Son sus costumbres y hay que respetarlas': la frase que esconde el gilibuenismo del siglo XXI
#5 Leon_Bocanegra
#2 yo tb me sé una frase que define el gilipollismo del siglo XXI

Pinta a casi aislado, circulen.
