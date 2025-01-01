'No encajan con nuestra cultura': la frase que esconde el racismo del siglo XXI

La transición del concepto de raza al de cultura en el discurso público no ha eliminado las lógicas de exclusión, solo las ha recubierto con un lenguaje más aceptable. Día a día continuamos presenciando este tipo de mecanismos operar en nuestro contexto más cercano.
| etiquetas: cultura , religión , raza , extrema derecha , xenofobia
Bromas aparte, por razones como estas es tan importante que se den clases de filosofía y ética de forma intensiva en los institutos.
Para empezar, porque no hay una línea absoluta de pensamiento, y por otra, para que este relativismo moral que existe hoy en día, si se va a hacer, se haga de forma correcta, con argumento y sin contradiciones y no con eslóganes vacíos.
Pinta a casi aislado, circulen.