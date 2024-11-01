edición general
Por qué no debes confiar en Grok, la IA de X, para verificar contenidos

Por qué no debes confiar en Grok, la IA de X, para verificar contenidos

El uso de Grok, el asistente de inteligencia artificial de X, se ha multiplicado entre los usuarios de esta red social, que lo emplean, en muchos casos, como fuente de información e incluso de verificación de contenidos pese a su limitación para contrastar hechos y su alta tasa de error en sus respuestas, según expertos y estudios. Ejemplo de ello es el caso de un usuario que se ha viralizado en los últimos días, quien compartió la imagen de una familia en una infravivienda para denunciar las condiciones de algunos españoles en el franquismo...

HeilHynkel
Ni para verificar ni para buscar sin comprobar la respuesta.

Va muy bien para buscar cosas concretas en textos relativamente famosos (p.e. temas legales) pero vete a comprobar lo que te ha dicho porque a veces tiene alucinaciones (vamos, que se inventa las cosas)
Eukherio
#1 El gran problema de las IAs son las alucinaciones, y siguen sin tener nada claro cómo solucionarlo. Te pueden dar una respuesta cojonuda a una pregunta relativamente específica y a los 5 minutos soltar la inventada del siglo sobre una cuestión aparentemente más asequible.

De todas maneras, esto es más un fallo humano que de Grok. Grok se inventó los datos de una foto, pero no dio ningún enlace para comprobar dichos datos, con lo que lo lógico hubiera sido pedirle el link para cerciorarse de…   » ver todo el comentario
Meneador_Compulsivo
Confía en los verificadores de la agencia que vio un helicóptero estrellado contra la torre de cristal y mató a Fernando Aramburu
mariKarmo
Porque dice la verdad y a los fachas les molesta mucho. Solo hay que ver las humillaciones que la puta IA les mete xD
Torrezzno
Yo solo me fió de newtral
mariopg
porque es de Fuck Elon. Siguiente pregunta
