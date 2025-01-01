·
9
meneos
193
clics
por qué no debes comprar un aire acondicionado portátil o pingüino, la verdad que nadie te cuenta
te ahorro un click: porque entra aire caliente de fuera
por qué no debes comprar un aire acondicionado portátil o pingüino
la
tecnología
30 comentarios
#3
yemeth
Yo lo tengo para una habitación pequeña de teletrabajo y va bastante bien para no morir en ella, con un sistema cutre pero efectivo de cartones para tapar la ventana.
5
K
73
#6
mis_cojones_33
*
#5
vamos, que no te has visto el vídeo
Un soberano y palillo para celebrarlo
#3
igual que yo, se que no es lo mismo y ni de coña es tan eficiente como un Split, pero shora mismo me salva el culo porque al menos me da que frío.
7
K
82
#8
KoLoRo
*
#6
Lo he visto, y sigue siendo una puta estupìdez.
Te devuelvo el negativo, que a algunos no os da la patata que un video de Youtube no sea la verdad absoluta... La mono neurona... que no os tira pa lante
2
K
7
#9
mis_cojones_33
#8
jajajajajajajajaja otro soberano pal caballero.
1
K
10
#11
yemeth
*
#6
Entero ni de coña, es infumable
. No soporto 15 minutos para explicarme algo que me puedes explicar con una entrada de blog y un dibujo
Edit: Ah creía que me decías lo del video,, cómo estoy del ... calor
que a ver, es obvio que no va a ser tan eficiente como un split que está entero fuera pero aun así...
1
K
25
#7
perrico
*
Yo compré uno por motivos de salud.
Por supuesto que no es tan bueno como un aire acondicionado fijo.
Solo hay que tener en cuenta un par de cosas para mejorar la eficiencia:
1. En la medida de los posible aislar tanto como se pueda el tubo de salida. Yo lo envuelvo en una toalla y así se se queda menos calor dentro de la casa.
2. Cerrar todas las ventanas menos una, dejando una pequeña entrada de aire de donde menos caliente venga. El aire que sale tendrá que entrar por algún sitio. Lo…
» ver todo el comentario
2
K
34
#5
KoLoRo
Menuda gilipollez de video.
1º Tienes un tubo que sale del cacharro para sacar toooooodo el aire caliente.
2º Puedes ponerlo en otra habitacion, colocar otro tubo en la parte frontal y lo mandas a donde quieras...
Así lo tengo yo, casa fresquita, consumo minimo, el aire caliente pa fuera, ruido minimo al estar en otra habitacion y la puerta cerrada.
Todo ventajas, sin instalacion y pal trastero en invierno (y eso que tiene bomba de calor y lo podria usar, pero tengo Gas)
4
K
25
#16
RGr8888
#5
y de dónde sale el aire que sacas de la habitación? haces el vacío?
3
K
36
#18
KoLoRo
#16
Me da igual de donde salga.
El objetivo de esos trastos es mantener una habitacion o a lo sumo 2 frescas, por eso lleva un tubo mu largo para sacar el caliente.
El del video, esta teniendo el aparato en la misma habitacion (lo cual no se ha leido del todo las instrucciones o no le da la patata) y no es la forma de proceder. Si no tienes accesorio o tubo frontal, lo correcto es dejarlo en el pasillo y que meta el fresco dentro y el otro que lo pille de donde quiera, pero el objetivo es…
» ver todo el comentario
0
K
7
#19
mis_cojones_33
*
#16
no te esfuerces, el poder del palillo es fuerte en él, como indica en
#18
0
K
11
#23
zaskar
#18
El tubo de evacuación de aire caliente, tipo spiroflex, como lo tengas extendido y sin aislar (mantas, toallas, protección térmica,...) lo que va a hacer es de radiador y va a calentar la zona por la que esté el tubo.
1
K
18
#24
KoLoRo
*
#23
Tengo como bien dices uno spiroflex, pero aislado.
De todas formas, el trasto con el "calor" lo tengo en la habitacion y el tubo que lleva el frio es el que muevo dependiendo si lo quiero en el salon o el despacho.
Como todos estos trastos, tienes que informarte y saber usarlo. Al igual que es util para gente que no puede tener una instalación en el exterior en fachada por normativa/comunidad.
1
K
13
#28
zaskar
#24
El problema es que muchas veces la gente ni siquiera se lee el manual...
2
K
24
#29
KoLoRo
*
#28
Pa que? Es mejor decir que es una estafa... por que patata.
Y tienes aquí gente dandole la razon al señor llamandote cuñao cuando los ignorantes son ellos mismos
Tu propio video que aportas... el colega poniendo una manta alrededor del tubo, en vez de pillar en amazon, por 15€ uno aislado sin tanta tontería ni trucos bizarros. A mayores de que lo pillas más largo y tienes más movilidad con el trasto.. (el mio tiene ruedas
)
1
K
13
#4
g3_g3
Es mejor que nada, pero a la larga, nada es mejor.
Ruido del copón bendito y como pongas el tubo por la ventana entreabierta, viene a ser como tener tos y rascarse los cojones.
1
K
24
#1
Barney_77
Básicamente porque no sirven para nada... Al final es una "solución" temporal que no soluciona nada.
2
K
21
#22
Connect
*
Yo tengo uno pequeño de caravana para el pilothouse de la barca y si se aísla todo bastante funciona relativamente bien. Venden sistemas para aislar por Amazon que se adaptan a ventanas. Además se ha de procurar tenerlo lo más pegado a la ventana para que el tubo de aire caliente no tenga mucho recorrido. Si no se puede hacer eso, entonces si que esos aires no son lo ideal.
1
K
16
#2
Moixa
Hacen mucho ruido. Puedes utilizarlo si no estás en la habitación
0
K
14
#30
R2dC
Ostia puta, no me puedo creer que sea tan gañan el del video. A ver si lo puedo explicar.
Hace poco me compre un AC portatil de estos, y lo he usado durante esta semana sin arrepentimiento. Lo he puesto a 27 grados mientras en la calle estaba a 37 y ha hecho sobrevivir esta semana soportable.
Los problemas que dice el tio de 2 corrientes de aire y tal y cual, es correcto. Pero si te vas a las especificaciones técnicas de los ACs para descubrir que coño de diferencia hay entre ellos, ves que…
» ver todo el comentario
0
K
11
#17
Sacronte
A mi me dieron uno hace unas semanas y prefiero el ventilador, eso si, mi novia quería usarlo y nada, hay que pasar por el aro
...
En una habitación de 3x5 metros hace algo pero no merece la pena tener un cacharro que hace mas ruido que una bomba para dos grados menos...
0
K
10
#27
Borgiano
A ver, es una solución chapucera, pero tanto como un timo no. Lo único que tienes que conocer sus limitaciones y sobre todo tener un buena solución para echar el aire caliente, si no apaga y vámonos.
0
K
8
#10
KoLoRo
*
Lo siento, intento no entablar conversaciones con ignorantes... pero te llevas la palma colega
#_9
Ahora me vuelves a meter en ignore... hahahahah Meneame no defrauda
0
K
7
#12
mis_cojones_33
*
#10
porque tú no me lo has quitado para contestar, ¿Verdad?
Ains, sois tan achuchables
1
K
7
#20
KoLoRo
*
Escocido he... que mal sienta que dejen constancia de tu ignorancia
#_19
0
K
7
#21
mis_cojones_33
*
#20
jajajajajaja esas proyecciones.......
es.m.wikipedia.org/wiki/Proyección_(psicología)
0
K
11
#14
tol_ondro
Compré uno hace años. Lo puse dos veces: poca fuerza, mucho ruido necesidad de abrir una ventana para sacar el tubo. Acabó en el trastero y cuando me mudé, al punto limpio. Vista la temperatura que tenían allí en la cabaña de chapa que hace de oficina les avisé de que "funcionar, funcionaba".
0
K
6
#25
Jesús_Spain
Tengo uno por q mi casera se niega a poner un split.
Un cristalero me hizo el agujero en el cristal de la ventana por 60€. El aparato traía el adaptador.
Para mi la clave es tenerlo todo el dia puesto al mínimo. Es cuerto q no es silencioso. Enfría bien pero no como un split.
Por lo menos me salva de morir en verano.
A falta de pan…
0
K
6
#26
zaskar
#0
Ayer me salió de recomendación en YouTube el siguiente vídeo:
youtu.be/PuCqWM677ww
No sé si será el tema de moda esta semana, pero la chapa que da el señor en 22 minutos repitiendo lo mismo una y otra vez... Lo aprovechable son los últimos 2 minutos.
0
K
6
#13
KoLoRo
*
Otra vez...
#_12
Si cuando nos hechamos unas risas con que sois un puto meme de meneame no defraudais nunca colega
Años por aquí y seguis con las mimas niñerias de siempre... asi va la sociedad.
Ale sigue comiendote videos de Youtube que llegaras lejos en la vida.. ah, perdona, que de eso no tienes. Sorry
2
K
2
#15
mis_cojones_33
#13
2
K
-5
