¿Por qué no se cura mi dolor de espalda? «El sistema nervioso se aprende la molestia y la reproduce sin lesión»

Cuando el dolor crónico aparece, significa que hay una alteración, un desorden, en el sistema nervioso. No solo es una molestia que dura mucho, «sino una condición compleja, en la que el sistema nervioso deja de funcionar como un buen sistema de alarma y se convierte, en sí mismo, en parte del problema», explica el doctor Luis Miguel Torres, presidente de la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor (Semdor) y anestesista. Tanto en pequeños como en mayores, el dolor se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable.