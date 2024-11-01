“No se cuida a quienes cuidan”: Satse denuncia el incumplimiento del Plan de Salud Mental

El Sindicato de Enfermería Satse Ceuta ha reclamado al Ministerio y a las consejerías de Sanidad que cumplan con el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027, aprobado el pasado abril, y que pongan en marcha de forma inmediata programas específicos de prevención y apoyo a las enfermeras. “No se está cuidando a las personas que cuidan”, denuncian desde la organización sindical. Satse subraya que el documento aprobado por el Consejo Interterritorial contempla medidas “ambiciosas y necesarias” que no pueden quedarse sobre el papel. Entre ellas, la