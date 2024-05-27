Lo que no se ve, y sí aparece en un vídeo difundido por el diario Ideal, es la otra parte de la historia: la mayoría de los bañistas defienden a los migrantes, piden calma e incluso se enfrentan verbalmente a quienes retienen a los recién llegados. En una de las grabaciones se escucha: "Deja al chiquillo, qué poca vergüenza". Esta parte fue ignorada por los perfiles extremistas, con el objetivo de dar rienda suelta a los discursos de odio y fomentar la narrativa de unos ciudadanos de bien "defendiendo su tierra" frente a una supuesta invasión.
| etiquetas: granada , migrantes , ultraderecha , bañistas
En el propio CIS la inmigración ha llegado a estar como el principal problema de España para los encuestados
Claro que con lo escueto que es el CIS, no podemos saber si los encuestados se referían exclusivamente a la inmigración ilegal. Que yo creo que sí
Recordadlo cada vez que hagan una de estas gilipolleces y pateadles digitalmente.
meneame.net/story/grupo-franquista-registrado-como-partido-legal-burla
Si no vemos que tenemos un gran, gran problema con la información que nos llega, no espera lo peor.
Más tarde si delinquen, fuera
La frase:
"La realidad es que a nadie le gusta que entren ilegales, es mi percepción."
mezcla una afirmación categórica con una apreciación subjetiva, lo cual genera una tensión lógica y puede abrir debates importantes. Aquí hay un análisis:
Desglose de la frase
"La realidad es que..."
Esto sugiere una afirmación objetiva, como si lo que sigue fuera un hecho comprobable.
"...a nadie le gusta que entren il… » ver todo el comentario
por cierto, te dejo un artículo interesante:
iseak.eu/wp-content/uploads/2024/05/informe-divulgativo-sentimiento-an
Y oye, que muy bien.
De los ilegales se encarga el estado de gestionarlo, pero los hijos de puta racistas andan desatados y parece que nadie les para.
Me da un poco de paz está noticia por qué la de ayer me llenó de veneno. Porque el odio racista de mierda es contagioso y a mí al menos me hace echar humo por las orejas de las ganas de meterles en una puta cueva a todos.
De todas formas es una cuestión algo más compleja. A mí por ejemplo no me gusta que entren migrantes de forma irregular. Pero porque indica que han viajado en unas condiciones precarias escapando de un lugar hostil. Sinceramente me gustaría que la gente tuviese opciones de poder prosperar allí en dónde nace aunque sea un pensamiento algo infantil. Por otra parte también creo que la migración debe ser regulada sobre todo para poder garantizar los derechos de los migrantes.
Y aunque no me guste la migración irregular aún menos me gusta que una persona sufra maltrato.
Dejo esto aquí por si el efecto contagio llega hasta donde estáis y no queréis quedaros de brazos cruzados:
"En España, si un ciudadano intenta **impedir que otro detenga a un inmigrante irregular**, la situación puede analizarse desde dos perspectivas:
**1. Si la "detención" del inmigrante era ilegal (lo más probable)**
- Como ya vimos, **un particular no puede… » ver todo el comentario
No, no están cometiendo un delito.
Yo soy el primero que está en contra de estas actuaciones. Yo mismo puse este video el otro día y critiqué la actuación de un tío de 100 kilos le ponga la rodilla encima a una persona que no está en las mejores condiciones. Pero sobre todo lo más criticable es que no nos podemos permitir que España se convierta en el salvaje oeste donde… » ver todo el comentario
Voy a probar con el primero que pase. Luego os cuento!
Muchas de ellas están vinculadas entre sí y me parece que no es nada espontáneo sino más bien algo calculado y financiado.
Si no los detienen e identifican como van a saber que no son criminales expulsados anteriormente, terroristas de alguna celula terrorista conocida, miembros de alguna mafia o banda criminal. Y tendran que identificar de los pasajeros quien era el patron y ayudantes, que estos si que habian cometido el delito de inmigracion clandestina.
Supuesta
elcaso.elnacional.cat/es/noticias/robo-violento-girona-sigue-mujer-cas
O esto otro?
elcaso.elnacional.cat/es/noticias/ofrecen-ayuda-hombre-silla-ruedas-ac
Todo el mundo nos mira con envidia gracias a nuestras políticas de integración, sin guettos, con bajas tasas de robos, y violaciones y sin apenas inmigrantes en las cárceles, llenas de… » ver todo el comentario