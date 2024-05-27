edición general
Lo que no cuenta la ultraderecha sobre el vídeo de los bañistas que persiguen a migrantes en Granada

Lo que no cuenta la ultraderecha sobre el vídeo de los bañistas que persiguen a migrantes en Granada

Lo que no se ve, y sí aparece en un vídeo difundido por el diario Ideal, es la otra parte de la historia: la mayoría de los bañistas defienden a los migrantes, piden calma e incluso se enfrentan verbalmente a quienes retienen a los recién llegados. En una de las grabaciones se escucha: "Deja al chiquillo, qué poca vergüenza". Esta parte fue ignorada por los perfiles extremistas, con el objetivo de dar rienda suelta a los discursos de odio y fomentar la narrativa de unos ciudadanos de bien "defendiendo su tierra" frente a una supuesta invasión.

38 comentarios
Comentarios destacados:          
#8 Leon_Bocanegra
#3 pues de percepción vas flojito.
Autarca #33 Autarca *
#3 #8 #9 #10 #12 #18 el sentimiento antiinmigración existe como bien dice el artículo de #14

En el propio CIS la inmigración ha llegado a estar como el principal problema de España para los encuestados

Claro que con lo escueto que es el CIS, no podemos saber si los encuestados se referían exclusivamente a la inmigración ilegal. Que yo creo que sí
#34 DatosOMientes
#33 ¿Pero por qué me citas a mí? Si yo no me he pronunciado en sentido alguno... De hecho, es que ni he hablado del meneo.
Autarca #36 Autarca
#34 Perdón! Fallo mio
#37 DatosOMientes
#36 Nada, pasa en las mejores casas.
Amperobonus #5 Amperobonus
Para sorpesón de nadie, l@s mierdas de extrema derecha alterando el relato para sus beneficios.

Recordadlo cada vez que hagan una de estas gilipolleces y pateadles digitalmente.
Kantinero #2 Kantinero
Porqué se píxela la cara de los que lo estan agarrando y no se píxela la de los que dicen que lo suelte, ni la de los inmigrantes?
skaworld #6 skaworld *
#2 por lo de siempre, porque aqui la prensa (cualquier prensa da iguial el color) por lo que sea solo señala a unos

meneame.net/story/grupo-franquista-registrado-como-partido-legal-burla
andando #11 andando
#2 posiblemente sean los únicos cometiendo el delito de detención ilegal
Estoeslaostia #1 Estoeslaostia
Tenemos que esperar a que Público se haga eco....
Si no vemos que tenemos un gran, gran problema con la información que nos llega, no espera lo peor.
domadordeboquerones #3 domadordeboquerones
#1 La realidad es que a nadie le gusta que entren ilegales, es mi percepción.
Kantinero #7 Kantinero
#3 Claro que no, pero una vez que estan aqui hay que atenderles humanamente

Más tarde si delinquen, fuera
#9 eipoc
#3 es tu percepción, no la realidad.
Abcdefghijklm #10 Abcdefghijklm
#3 tu percepción es la realidad,...

La frase:
"La realidad es que a nadie le gusta que entren ilegales, es mi percepción."
mezcla una afirmación categórica con una apreciación subjetiva, lo cual genera una tensión lógica y puede abrir debates importantes. Aquí hay un análisis:

{0x1f50d} Desglose de la frase
"La realidad es que..."
Esto sugiere una afirmación objetiva, como si lo que sigue fuera un hecho comprobable.

"...a nadie le gusta que entren il…   » ver todo el comentario
#12 DatosOMientes
#10 Me dan ganas de calzarte un negativo por el uso de la IA. ¡Piensa por ti mismo, hombre! Que si no, nunca vas a aprender a detectar cosas tan obvias.
Abcdefghijklm #14 Abcdefghijklm *
#12 pensado estaba, pero es que escribe tan rápido,...
por cierto, te dejo un artículo interesante:
iseak.eu/wp-content/uploads/2024/05/informe-divulgativo-sentimiento-an
#18 DatosOMientes
#14 Ahora se lo paso a la IA para que me lo resuma :troll:
Kantinero #16 Kantinero
#10 Tu pillas al Peinado y lo hundes
Flogisto #21 Flogisto
#10 Lo percibido se identifica con lo real en la medida en que solo podemos conocer el fenómeno de la realidad, lo que se nos presenta, y no aquello que realmente es, algo que no puede ser aprehendido por los sentidos o el entendimiento.
Libre_albedrío #32 Libre_albedrío
#10 A lis racistas no les pidas razonamientos inteligentes. Sus razonamientos son de segunda o tercera mano, comprada en la silla de una terraza o bara de bar.
Estoeslaostia #17 Estoeslaostia
#3 por algo te dedicas a domar boquerones.
Y oye, que muy bien.
#23 Toponotomalasuerte
#3 a mi los ilegales no me gustan pero los racistas me tocan los cojones y me suponen un problema para la paz y la convivencia.
De los ilegales se encarga el estado de gestionarlo, pero los hijos de puta racistas andan desatados y parece que nadie les para.
Me da un poco de paz está noticia por qué la de ayer me llenó de veneno. Porque el odio racista de mierda es contagioso y a mí al menos me hace echar humo por las orejas de las ganas de meterles en una puta cueva a todos.
Igoroink #28 Igoroink
#3 La realidad es que hay a quién le gusta, a quién no le gusta y a quién le importa un bledo.

De todas formas es una cuestión algo más compleja. A mí por ejemplo no me gusta que entren migrantes de forma irregular. Pero porque indica que han viajado en unas condiciones precarias escapando de un lugar hostil. Sinceramente me gustaría que la gente tuviese opciones de poder prosperar allí en dónde nace aunque sea un pensamiento algo infantil. Por otra parte también creo que la migración debe ser regulada sobre todo para poder garantizar los derechos de los migrantes.

Y aunque no me guste la migración irregular aún menos me gusta que una persona sufra maltrato.
#13 eipoc *
A los indigentes mentales que están reteniendo a los inmigrantes les pixelan porque están cometiendo un delito.

Dejo esto aquí por si el efecto contagio llega hasta donde estáis y no queréis quedaros de brazos cruzados:

"En España, si un ciudadano intenta **impedir que otro detenga a un inmigrante irregular**, la situación puede analizarse desde dos perspectivas:

**1. Si la "detención" del inmigrante era ilegal (lo más probable)**
- Como ya vimos, **un particular no puede…   » ver todo el comentario
Battlestar #24 Battlestar
#13 A los indigentes mentales que están reteniendo a los inmigrantes les pixelan porque están cometiendo un delito.
No, no están cometiendo un delito.

Yo soy el primero que está en contra de estas actuaciones. Yo mismo puse este video el otro día y critiqué la actuación de un tío de 100 kilos le ponga la rodilla encima a una persona que no está en las mejores condiciones. Pero sobre todo lo más criticable es que no nos podemos permitir que España se convierta en el salvaje oeste donde…   » ver todo el comentario
#38 monsterboy *
#24 Entonces te puedo coger por la calle y, sin motivo alguno, ponerme encima tuya para que no te muevas digamos... unos 10 minutos? Pago una multa y ya?

Voy a probar con el primero que pase. Luego os cuento!
#4 The_real_deal
Hostia con los ciudadanos de bien que van a dar por culo a gente que acaba de llegar de una travesía durisima.
unaizp #19 unaizp
No sé si en vuestra ciudad ocurre, pero ultimamente he visto que surgen cuentas locales de Instagram sobre todo bastante inocentes que cuando consiguen una masa de seguidores de repente viran hacia la derecha y empieza a adoctrinar.
Muchas de ellas están vinculadas entre sí y me parece que no es nada espontáneo sino más bien algo calculado y financiado.
#31 lordban
#19 Lo que no es nada espontáneo sino más bien algo calculado y financiado es la narrativa coordinada de los medios de comunicación, todos siguiendo la línea neoliberal de Bruselas. Luego hablas por la calle y los que no quieren más inmigración, o los que callan y otorgan, son amplia mayoría.
capitan__nemo #15 capitan__nemo
¿Pero no eran policias fuera de servicio de vacaciones los que hicieron las detenciones?

Si no los detienen e identifican como van a saber que no son criminales expulsados anteriormente, terroristas de alguna celula terrorista conocida, miembros de alguna mafia o banda criminal. Y tendran que identificar de los pasajeros quien era el patron y ayudantes, que estos si que habian cometido el delito de inmigracion clandestina.
#22 abilon
Yo directamente los metía en las casas de esos que dicen deja al chiquillo...
#27 juanitoborromea
#22 son los mismos que después se quejan de la inseguridad del barrio y que" los gobiernos hagan algo"
Nitros #25 Nitros
Esta parte fue ignorada por los perfiles extremistas, con el objetivo de dar rienda suelta a los discursos de odio y fomentar la narrativa de unos ciudadanos de bien "defendiendo su tierra" frente a una supuesta invasión.

Supuesta

xD xD xD xD xD
#29 lordban
Lo que no cuenta publico es que las encuestas dejan claro que tanto españoles como el resto de europeos quieren mucha menos inmigración desde hace años. Más allá de que a titulo personal e individual la gente sea empática y no quiera joderle aún más el viaje a una gente que debe haber llegado exhausta, en general ciudadanos no los quieren en el país, esa es la narrativa real. Comida, un buen descanso, ducha, y de vuelta a su país.
#30 Wolfsohn9
A mí personalmente me gusta que la gente en mi país esté correctamente registrada y sometida a nuestra legislación penal, sanitaria, educativa, etc. Por tanto, creo que es positivo que la policía les identifique y no veo mal que la población les ayude, siempre con buen trato.
GiliPijoProgre #20 GiliPijoProgre *
España es un ejemplo a seguir en temas de inmigración e integración, con Barcelona y Madrid como exponentes, ciudades paraísos de la multiculturalidad y con una seguridad a la altura de Viena, Ginebra y otras capitales europeas. Puedes dejar la bici sin atar o pasear con tu Rolex sin miedo a qué te roben.

Todo el mundo nos mira con envidia gracias a nuestras políticas de integración, sin guettos, con bajas tasas de robos, y violaciones y sin apenas inmigrantes en las cárceles, llenas de…   » ver todo el comentario
menéame