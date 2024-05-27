Lo que no cuenta la ultraderecha sobre el vídeo de los bañistas que persiguen a migrantes en Granada

Lo que no se ve, y sí aparece en un vídeo difundido por el diario Ideal, es la otra parte de la historia: la mayoría de los bañistas defienden a los migrantes, piden calma e incluso se enfrentan verbalmente a quienes retienen a los recién llegados. En una de las grabaciones se escucha: "Deja al chiquillo, qué poca vergüenza". Esta parte fue ignorada por los perfiles extremistas, con el objetivo de dar rienda suelta a los discursos de odio y fomentar la narrativa de unos ciudadanos de bien "defendiendo su tierra" frente a una supuesta invasión.