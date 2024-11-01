Nintendo pierde 14.000 millones por los costes de memoria DRAM

Nadie se salva de la crisis de la memoria DRAM, y unas de ellas ha sido Nintendo, la cual ha sufrido pérdidas millonarias. En concreto, esta pérdida de dinero está ligada al propio valor de Nintendo. Y es que la compañía ya ha perdido en torno a 14.000 millones de dólares en valor bursátil. Esta caída ha hecho que el precio de sus acciones hayan alcanzado mínimos de mayo de este año, y esto podría ser aún peor cara a 2026. Evidentemente, todos los problemas relacionados con la memoria se han trasladado a la fabricación de su nueva consola...
