Los niños robados en Siria que el régimen de Al Assad escondió en una ONG internacional

Reem al-Kari y su prima Lama están buscando entre decenas de fotos de niños esparcidas sobre un escritorio. Lama cree haber encontrado una que se parece a Karim, el hijo desaparecido de Reem. Karim tenía dos años y medio cuando él y su padre desaparecieron, en 2013, durante la guerra civil siria, mientras hacían un recado. Es uno de los más de 3.700 niños que siguen desaparecidos desde la caída, hace diez meses, de la dictadura de Al Assad. Ahora tendría 15 años.