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Un niño de nueve años, “pálido y manifiestamente desnutrido”, es rescatado en Francia tras pasar más de un año encerrado en una furgoneta por su propio padre
Un hombre de 43 años ha sido imputado en Francia tras descubrirse que mantuvo a su hijo de nueve años secuestrado durante más de un año en una furgoneta.
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josde
Un hp francés, ahora a el que le encierren en una celda un montón de años y su pareja en otra, así aprenderán.
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#2
DayOfTheTentacle
Un padre protector...
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